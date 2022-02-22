宋楚瑜否認到底！駁瑞士4億帳戶 批「藍白合才把我扯進去」

親民黨主席宋楚瑜強調，他從政以來從未參與任何拉法葉艦的事情，興票案更是國民黨的抹黑，更否認瑞士信貸銀行4億元帳戶，嘆道「連這個事情都沒有、會有這個東西嗎？我跟你講，就是那個藍白合，才把我給扯進去」！（記者田裕華攝、資料照；本報合成）

2022/02/22 20:29

〔記者呂伊萱／台北報導〕國際反貪腐組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）將瑞士信貸銀行（Credit Suisse）的解密帳戶資料驚見親民黨主席「宋楚瑜」，在1993至2010年間名下有逾新台幣4.15億元。宋楚瑜今晚受訪強調，他從政以來從未參與任何拉法葉艦的事情，興票案更是國民黨的抹黑。宋楚瑜更否認4億元帳戶嘆道，「連這個事情都沒有、會有這個東西嗎？我跟你講，就是那個藍白合，才把我給扯進去！」

關於OCCRP網站指出宋楚瑜在1993至2010年間，於瑞士信貸銀行帳戶名下有逾新台幣4.15億元。親民黨今發布聲明表示，該網站提到的內容完全與事實不符，所謂「拉法葉佣金案」和宋沒有任何關聯，2003年就已查清。

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宋楚瑜晚間出席日本天皇華誕慶祝酒會，會後接受媒體聯訪又再次親自澄清。宋楚瑜說，第一，對於像這樣，在選舉期間的炒作，他很不以為然。他強調，從政以來，包括在國民黨服務期間、在省政府期間，從未參與任何拉法葉艦的會議、交涉或會談，根本沒有參與任何這件事情，怎麼會有這些說法，莫名其妙。

宋楚瑜接著澄清興票案：「第二，2000年選舉，國民黨捏造興票案抹黑我，我心裡非常了解。今天我很感慨的是，2000年選舉國民黨搞個興票案，開除我，所有支持我參選的國民黨很多好朋友也都被開除。但是今天廖正豪先生公祭，他是我當年競選總部主委，這麼優秀的法律人，在選舉時去操作，我認為非常糟糕。」

宋楚瑜並呼籲蔡政府查明拉法葉案，第三，既然社會大眾和國際社會都注意到拉法葉艦這件事情，政府有責任把誰拿了這個錢、到底發生什麼事情，應該查清楚，給社會交代。

宋楚瑜強調，他已經把這個事情說明白，若再有人故意抹黑，「對不起，我一定訴諸法律」！媒體追問有沒有4億元帳戶？宋楚瑜帶有些許怒氣反駁說：「連這個事情都沒有，會有這個東西嗎？我跟你講，就是那個『藍白合』，才把我給扯進去！」

親民黨主席宋楚瑜今晚出席日本「天皇陛下華誕慶祝酒會」，受訪強調，他從政以來從未參與任何拉法葉艦的事情，興票案更是國民黨的抹黑，更否認瑞士信貸銀行4億元帳戶，嘆道「連這個事情都沒有、會有這個東西嗎？我跟你講，就是那個藍白合，才把我給扯進去」！（記者田裕華攝）

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