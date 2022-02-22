為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    宋楚瑜否認到底！駁瑞士4億帳戶 批「藍白合才把我扯進去」

    親民黨主席宋楚瑜強調，他從政以來從未參與任何拉法葉艦的事情，興票案更是國民黨的抹黑，更否認瑞士信貸銀行4億元帳戶，嘆道「連這個事情都沒有、會有這個東西嗎？我跟你講，就是那個藍白合，才把我給扯進去」！（記者田裕華攝、資料照；本報合成）

    親民黨主席宋楚瑜強調，他從政以來從未參與任何拉法葉艦的事情，興票案更是國民黨的抹黑，更否認瑞士信貸銀行4億元帳戶，嘆道「連這個事情都沒有、會有這個東西嗎？我跟你講，就是那個藍白合，才把我給扯進去」！（記者田裕華攝、資料照；本報合成）

    2022/02/22 20:29

    〔記者呂伊萱／台北報導〕國際反貪腐組織「組織犯罪與貪腐舉報計畫」（OCCRP）將瑞士信貸銀行（Credit Suisse）的解密帳戶資料驚見親民黨主席「宋楚瑜」，在1993至2010年間名下有逾新台幣4.15億元。宋楚瑜今晚受訪強調，他從政以來從未參與任何拉法葉艦的事情，興票案更是國民黨的抹黑。宋楚瑜更否認4億元帳戶嘆道，「連這個事情都沒有、會有這個東西嗎？我跟你講，就是那個藍白合，才把我給扯進去！」

    關於OCCRP網站指出宋楚瑜在1993至2010年間，於瑞士信貸銀行帳戶名下有逾新台幣4.15億元。親民黨今發布聲明表示，該網站提到的內容完全與事實不符，所謂「拉法葉佣金案」和宋沒有任何關聯，2003年就已查清。

    宋楚瑜晚間出席日本天皇華誕慶祝酒會，會後接受媒體聯訪又再次親自澄清。宋楚瑜說，第一，對於像這樣，在選舉期間的炒作，他很不以為然。他強調，從政以來，包括在國民黨服務期間、在省政府期間，從未參與任何拉法葉艦的會議、交涉或會談，根本沒有參與任何這件事情，怎麼會有這些說法，莫名其妙。

    宋楚瑜接著澄清興票案：「第二，2000年選舉，國民黨捏造興票案抹黑我，我心裡非常了解。今天我很感慨的是，2000年選舉國民黨搞個興票案，開除我，所有支持我參選的國民黨很多好朋友也都被開除。但是今天廖正豪先生公祭，他是我當年競選總部主委，這麼優秀的法律人，在選舉時去操作，我認為非常糟糕。」

    宋楚瑜並呼籲蔡政府查明拉法葉案，第三，既然社會大眾和國際社會都注意到拉法葉艦這件事情，政府有責任把誰拿了這個錢、到底發生什麼事情，應該查清楚，給社會交代。

    宋楚瑜強調，他已經把這個事情說明白，若再有人故意抹黑，「對不起，我一定訴諸法律」！媒體追問有沒有4億元帳戶？宋楚瑜帶有些許怒氣反駁說：「連這個事情都沒有，會有這個東西嗎？我跟你講，就是那個『藍白合』，才把我給扯進去！」

    親民黨主席宋楚瑜今晚出席日本「天皇陛下華誕慶祝酒會」，受訪強調，他從政以來從未參與任何拉法葉艦的事情，興票案更是國民黨的抹黑，更否認瑞士信貸銀行4億元帳戶，嘆道「連這個事情都沒有、會有這個東西嗎？我跟你講，就是那個藍白合，才把我給扯進去」！（記者田裕華攝）

    親民黨主席宋楚瑜今晚出席日本「天皇陛下華誕慶祝酒會」，受訪強調，他從政以來從未參與任何拉法葉艦的事情，興票案更是國民黨的抹黑，更否認瑞士信貸銀行4億元帳戶，嘆道「連這個事情都沒有、會有這個東西嗎？我跟你講，就是那個藍白合，才把我給扯進去」！（記者田裕華攝）

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    宋楚瑜被爆在瑞士信貸銀行藏4.15億 親民黨：內容與事實不符
    2022/02/22 15:56

    宋楚瑜被爆在瑞士信貸銀行藏4.15億 親民黨：內容與事實不符
    宋楚瑜被爆4.1億存款 黃珊珊撇清：應去問宋主席、親民黨
    2022/02/22 15:40

    宋楚瑜被爆4.1億存款 黃珊珊撇清：應去問宋主席、親民黨

    金鐘戲王 「薛仕凌」 吐露懷鄉之情
    反貪組織查瑞士信貸銀行帳 爆「宋楚瑜」名下曾有4.1億
    2022/02/22 14:54

    反貪組織查瑞士信貸銀行帳 爆「宋楚瑜」名下曾有4.1億
    宋楚瑜被爆瑞士4.1億存款 柯：黃珊珊當時才大四「怎會知道」
    2022/02/22 11:57

    宋楚瑜被爆瑞士4.1億存款 柯：黃珊珊當時才大四「怎會知道」

    肺阻塞患者染肺炎 病況恐急速惡化
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播