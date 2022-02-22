吳佩蓉再咬論文涉抄襲 李雅靜服務處：烏龍爆料、不實指控

碩士論文被質疑抄襲他人著作，李雅靜服務處聲明是「烏龍爆料、不實指控！」（資料照）

2022/02/22 09:31

〔記者葛祐豪／高雄報導〕前促轉會副研究員吳佩蓉前年7月踢爆國民黨高市議員李眉蓁論文抄襲後，也點出另名議員李雅靜的中山大學公共事務管理研究所碩士論文有問題，經過一年半，吳又在臉書爆料，指經過比對，李雅靜的碩士論文涉及大篇幅抄襲他人著作。對此，李雅靜服務處聲明是「烏龍爆料、不實指控！」

1年半前，吳佩蓉以人工比對方式，發現當時代表國民黨參選高雄市長的李眉蓁，碩士論文高達96%涉及抄襲，向中山大學具名檢舉，校方受理並證實確有其事，李的碩士學位後來遭撤銷，今年1月並遭檢方依違反著作權法起訴。

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吳佩蓉說，在揭發李眉蓁論文前，曾提及李雅靜的碩論「平潭特區兩岸共同開發體制建構研擬-以兩岸社團合作為例」也大有問題，除利用議員身分舉辦公聽會，把議會公報內容納為自己論文的附件，更誇張的是，李雅靜的口試委員，竟找來不具任何學術背景的前議長許崑源、前立委侯彩鳳擔任。面對質疑，李雅靜當時曾發出聲明稿，表明願意接受檢視。

吳佩蓉最近再次檢視，認為李雅靜涉嫌抄襲的嚴重程度，絕不下於李眉蓁。她指李雅靜抄襲的源頭，絕大多數來自指導教授汪明生的著作、新聞報導與中國的網站內容，幾乎一字不改，整段抄好抄滿。

吳佩蓉將比對結果放在臉書上，稱紅線代表李雅靜的原文，藍線代表抄襲的來源。她強調李雅靜從碩論的第一章開始，幾乎每一頁都大幅整段抄襲，至於尚未進行詳細比對的第三章，內容應也多半取自汪明生及其師門弟子的著作。

吳佩蓉問李雅靜，碩士論文涉及大量抄襲他人著作，未在正文中註明出處（註腳），若經校方查證屬實，除了依照《學位授予法》規定撤銷學位外，是否願意主動向社會致歉，並請辭負責？

對於汪明生教授，吳佩蓉也批他毫不嚴謹把關學術品質，把學位這樣的公共財任意授予，多年累積的聲譽就這樣賠上，值得嗎？

吳佩蓉並點名中山大學，經過嚴謹查證後，撤銷李眉蓁學位，而李雅靜的碩論同樣涉及抄襲，嚴重違反學術倫理，是否能盡速啟動調查，好讓外界了解真相？

對此，李雅靜服務處聲明「烏龍爆料、不實指控！」指著作權法第八條規定：「二人以上共同完成之著作，其各人之創作，不能分離利用者，為共同著作。」

聲明中強調，依據著作權法第八條規定，若學生撰寫研究論文時，指導教授不僅作大綱修正、方向指引、資料或意見之提供，甚至實際參與文字表達撰寫，其間不能分離利用者，則應係教授與學生之共同著作，其著作人為教授與學生二人。議員論文發表於101年8月，而汪教授「公共價值與跨域治理」書籍出版於102年1月，何來抄襲之虞？

吳佩蓉將比對結果放在臉書上，稱紅線代表李雅靜的原文，藍線代表抄襲的來源。（取自吳佩蓉臉書）

高市議員李雅靜的碩士論文。（吳佩蓉提供）

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