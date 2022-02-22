中共趁俄烏戰爭爆發後武力犯台？民調：6成3認為不可能

關於中共將趁俄烏戰爭爆發之後武力犯台？最新民調顯示，2成7認為中共可能隨時會出兵攻打台灣，6成3認為不可能。（台灣民意基金會提供）

2022/02/22 09:11

〔記者陳鈺馥／台北報導〕俄烏局勢持續升溫，俄羅斯總統普廷（Vladimir Putin）21日簽署命令，承認烏克蘭東部2個分離共和國是獨立實體，並下令俄羅斯軍隊進入烏東進行「維和行動」。台灣民意基金會今日發布「俄烏衝突、兩岸危機與台灣民主」民調結果，關於中共是否可能在俄烏戰爭爆發後武力犯台，最新民調顯示，20歲以上台灣人中，2成7認為在目前情況下，中共可能隨時會出兵攻打台灣，但有6成3認為不可能。

民調顯示，對於俄烏戰爭爆發之後，中共可不可能對台發動戰爭？有7.1%台灣民眾認為「非常可能」，19.5%「還算可能」，42.7%「不太可能」，20.2%「一點也不可能」，10.5%沒意見、不知道、拒答。

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台灣民意基金會分析，從政黨認同觀察，在民進黨認同者中，有6成6認為中共在目前情況下不可能隨時會出兵攻打台灣，甚至當俄烏戰爭爆發之後也是如此，只有2成9認為有可能；國民黨認同者有6成6認為不可能，只有2成7認為可能。藍綠支持者對中共是否會武力犯台開始有共識，這是很罕見狀況。

基金會指出，從年齡層看，20歲至54歲和55歲以上的人相比，會發現年紀較輕的人危機意識比較強，但整體來說，絕對多數的人是持著老神在在的態度，對中共隨時會武力犯台的說法不以為然。

基金會提及，從教育程度看，教育程度越高，危機意識較強，但整體而言，除了小學及以下教育程度者外，初中及以上教育程度者中皆有超過6成的人覺得中共不可能隨時武力犯台。

此外，關於台灣人對俄烏開戰可能性的看法，民調顯示，在20歲以上台灣人當中，有2成2感覺俄烏之間有可能在一兩星期內開戰，5成1傾向認為不可能。

本次民調委託山水民意研究公司負責抽樣設計、電話訪談與統計分析，訪問期間為2022年2月14、15日，以全國20歲以上成年人為範圍，採全國住宅電話用戶為抽樣架構，系統抽樣加尾數兩碼隨機方式抽樣；有效樣本1079人，抽樣誤差95%信心水準下約正負2.98%，並依內政部最新人口統計資料進行地區、性別、年齡及教育程度加權，以符合母體結構。

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