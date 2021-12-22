政治受難者生前等嘸轉型正義… 綠委要政院速提草案

民進黨立委蘇治芬（右起）、江永昌、賴品妤與無黨籍立委林昶佐召開記者會，疾呼行政院儘速將「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」草案送立院審查，別讓政治受難者與其家屬的希望一再落空。（記者楊丞彧攝）

2021/12/22 20:34

〔記者楊丞彧／台北報導〕促進轉型正義條例通過已滿4年，但政治受難者及其家屬仍在苦等當年被剝奪的權利回復。民進黨立委江永昌、蘇治芬、賴品妤及無黨籍立委林昶佐與政治受難者團體今天呼籲，時間是最大的敵人，行政院應儘速將「威權統治時期國家不法行為被害者權利回復條例」草案送立院審查。然而，記者會上促轉會的位置空無一人，江永昌語重心長地說，行政院跟促轉會草案版本審查進度、何時開會定案都不敢講，愧對所有的受難者，也愧對台灣。政治受難倖存者對轉型正義仍懷抱希望，期盼讓他們在有生之年能夠看到。

「在這邊不是要苛責政院，而是要譴責政院」，江永昌認為，真正的正義是針對當年受難者被剝奪的自由、被沒收的財產、被傷害的身體甚至犧牲的生命做權利回復，然而「遲來的正義距離正義很遙遠」，行政院的承諾一再延後，不光是當年受難者，現在連受難者家屬都垂垂老矣，而權利回復條例只聞樓梯響、不見人下樓，到底還要等多久；相關單位針對面臨到的困難說法也不一，讓人無法諒解。

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江永昌說，促轉條例通過之前，大家像在黑暗之中；好不容易促轉條例通過，露出了曙光，受難者才又燃起一絲絲希望。但政院版的權利回復條例草案一直不送到立院，不願意面對問題，就像曙光乍現但太陽卻沒升起。政院有困難就說清楚，別再形成另一個不正義。

蘇治芬指出，時間對政治受難倖存者非常不利，是轉型正義最大的敵人，她懇求行政院優先處理目前仍健在的政治受難者，至少對他們或其家屬多少能有所撫慰。她也強調，行政院提出草案版本是展現他們面對轉型正義的誠意，若錯失此機會，讓立法院用立委提的草案闖關，這對歷史無法交代，她希望轉型正義不要只是在舞台上喊得震天價響。

蘇治芬透露，她提出權利回復草案後，曾經向政院打了電話，詢問行政院到底要不要推動，政院人士回覆會推動。至於為何遲遲沒有將草案送立院審議，政院人士則說審議會委員還有意見，現在正在統計意見。蘇治芬敦促，有意見就趕快統整趕快送出，政治受難倖存者政府應該優先處理，希望匯集幾位立委一起推動，以務實的角度來推動。

賴品妤說，轉型正義議題既深且廣，也有時間壓力，所以在她就職立委之後，第一場總質詢內容就是針對轉型正義，也正巧就是今天談的這議題。去年第一會期她要求行政院跟促轉會，針對威權時期人民被政府強制沒收財產要如何返還訂出專法，但沒想到此案不斷地延宕。這個會期，她也提出自己的草案版本，希望加速轉型正義的腳步，希望儘早平復受害者與家屬的傷痕。事情已經發生，要做的就是補救跟彌補，轉型正義的議題特別艱難，必須非常謹慎小心。

賴品妤也提到，轉型正義的工程裡，調查真相、恢復名譽、回復權利都是最基本的事，但非常遺憾的是，在場無論立委或政治受難者與其代表都認為現在轉型正義的工程進度遲緩。上月促轉會將最新權利回復草案送政院，但迄今政院版草案一個影子都沒有，她希望無論行政院或促轉會，都應該要有自己態度，提出自己的草案版本。

林昶佐強調，受難者過去受到侵害的權利，包括財產賠償，若不能受到回復，就沒辦法真正得到撫平與正義。轉型正義在每個層次上都是不同的工程，受難者或其家屬的權利回復，要越快越好。而政院的草案版本最能綜觀整體財政狀況與跨部會狀況，雖然很多立委都很關注，但如果政府沒有在其中扮演角色，指出哪部分要加強，哪部分要召開部會協調，或是財政上要如何挹注，這些工作不可能用幾個立委的版本就能進行審查。他呼籲行政院趕快提出版本，讓立院儘速進入審議。

年近90的政治受難者團體聯合工作小組召集人蔡寬裕表示，眾人努力了十幾年才看到促轉條例通過，然而4年過去了，大家期盼的轉型正義迄今仍未落實。他以懇求的方式，希望行政院能在這個會期把權利回復草案送到立法院審查，這是他們共同的深切期盼。另一方面，政治受難者也擔心明年5月促轉會任務結束，若屆時法案還懸在半空中，那這些長者的期盼，將來該何去何從？

民進黨立委江永昌、蘇治芬、賴品妤與政治受難者團體與代表默哀，與空著的促轉會代表位置合照。（記者楊丞彧攝）

政治受難者團體聯合工作小組召集人蔡寬裕（右起）、政治受難者關懷協會會長陳中統、政治受難者團體聯合工作小組總幹事藍芸若、台灣教授協會會長許文堂、政治大學法律系教授林佳和出席記者會。（記者楊丞彧攝）

政治受難者團體聯合工作小組召集人蔡寬裕（站立者）懇求希望行政院，能在這個會期把權利回復草案送到立法院審查。（記者楊丞彧攝）

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