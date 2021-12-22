總預算逕付二讀 朱立倫：民進黨創國會史上惡例

國民黨主席朱立倫批評，民進黨在立法院將總預算逕付二，創下國會史上惡例，令人完全無法接受，更是對台灣民主極大打擊。（資料照）

2021/12/22 18:05

〔記者林良昇／台北報導〕民進黨在立法院將總預算逕付二讀，國民黨主席朱立倫今天在中常會上說，民進黨此舉創下國會史上惡例，令人完全無法接受，更是對台灣民主極大打擊，呼籲立院朝野黨團靜下心，回歸正途。

朱立倫說，若擔心總預算案的審查時間，可以用延會等方式調整，全民關心的中央政府總預算，至少要經過委員會實質審查，這是民主程序的問題，也是對國會的基本尊重。

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針對大新竹合併，據指出，國民黨秘書長黃健庭明天將到新竹縣，與新竹縣長楊文科當面討論策略。朱立倫則在中常會上質疑，這不但沒有經過地方完整的討論，也沒有經過完整的國土整體規劃，更沒有考量到地方最關心的財政收支劃分問題。

朱立倫說，國民黨及新竹在地的同志都贊成新竹將來要發展大科技城，但必須包含新竹市、新竹縣跟苗栗縣，竹竹苗是完整的生活圈，要考量科技城就不能放掉苗栗，否則是對苗栗極大的不公平。

他也說，考量過去台中、高雄、台南的合併歷程，或新北市、桃園市從升格成準直轄市，再到直轄市的過程，都歷經多年才完成，所以國民黨才提出要在2026年建立竹竹苗科技都，這才是正軌。現在可以成立推動委員會或籌備委員會，研究相關籌備工作。

朱立倫說，台灣的區域規劃不是頭痛醫頭、腳痛醫腳，包括中彰投、雲嘉南、北北基、東部與外島等，都要有完整的規劃，而不是今天為了個人政治的前途的考慮，或者是一黨之私而急就章的做竹竹合併。

朱立倫指出，縣市升格最高的目標就是財政的問題，財政收支劃分法20年未修，呼籲民進黨跟在野政黨一起好好的來修法，才能真正面對升格後的直轄市財政問題。否則將造成空有升格，沒有實質財政收入的困境。

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