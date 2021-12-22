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    范雲遭「肚頂」性騷批陳雪生「恐龍時代噁男」反被告誹謗 一審獲無罪

    民進黨立委范雲。（資料照）

    民進黨立委范雲。（資料照）

    2021/12/22 15:21

    〔記者張文川／台北報導〕立法院臨時會去年7月14日審查監察院人事案時，民進黨立委范雲指控國民黨立委陳雪生用肚子頂她背部3次，還以「用肚子頂又不會懷孕」等不雅字眼貶抑她，提告求償50萬，台北地院上週判陳應賠償8萬元；陳雪生也反控范雲說他是「恐龍時代的噁男、在連江縣長任內性騷擾下屬」，自訴控告范雲涉刑事加重誹謗罪，北院今宣判范雲無罪。可上訴。

    去年7月總統提名陳菊出任監察院長，藍、綠立委在立院議場攻防時爆發肢體衝突，范雲指控事發時陳雪生用肚子碰撞她的背部至少三次，雖她當場表明「很噁心、這是性騷擾」，陳非但沒有歉意，還以充滿性暗示的言語回應「用肚子不會懷孕，不算性騷擾」、「我又不是餓死鬼」，並以「神經病」、「往自己臉上貼金」貶抑她的性別、年齡、外表，提民事訴訟求償50萬元，北院上週判范雲勝訴，判陳雪生應賠償8萬元。

    陳雪生挨告後，也提刑事自訴案反制，主張范雲受訪時評論陳雪生是「電車癡漢」，說他在連江縣長任內性騷擾下屬，認為范雲所言不實，詆毀他名譽，告她涉加重誹謗罪。

    北院日前開庭辯論時，陳雪生表示，范雲藉女權運動為所欲為、無限上綱，反觀近期的高嘉瑜遭家暴事件，婦團卻都沒有聲援；范雲反擊，高嘉瑜的事件大家都很痛心，最重要的應該是譴責加害人，在法律上還給被害人公道，且事件發生後，有6、7個婦女團體站出來聲援。

    范雲的律師答辯，陳雪生是公眾人物，范雲基於親身經歷，對可受公評之事發表善意評論，沒有真實惡意，應判決范雲無罪，至於陳在縣長任內的事，是依據媒體報導、同黨立委陳瑩的臉書及其他委員說法，她有經合理查證才做出評論，無誹謗故意。

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