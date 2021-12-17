告陳雪生肚頂背後性騷法院判賠8萬 范雲：全數捐婦團

立法院去年7月臨時會審查監察院人事案時引爆藍綠立委衝突，民進黨立委范雲感覺下背部被國民黨立委陳雪生用肚子頂撞，因此對陳雪生提告性騷擾民事賠償。（資料照，本報合成）

2021/12/17 16:59

〔記者簡惠茹／台北報導〕立法院去年7月臨時會審查監察院人事案時引爆藍綠立委衝突，民進黨立委范雲感覺下背部被國民黨立委陳雪生用肚子頂撞，因此對陳雪生提告性騷擾民事賠償，法院今天宣判陳雪生須賠8萬元，范雲表示，將全數捐給婦女救援基金會，協助更多性騷擾被害人。

范雲表示，她提告陳雪生性騷擾民事賠償，剛剛法庭宣判結果，謝謝法官依據事實所下的公正裁定，陳雪生要民事賠償8萬元，感謝立委林宜瑾、林楚茵願意站出來作證，還有律師賴芳玉和施雅馨，陪她一起經歷調查與法庭訴訟，她將依據去年7月提告時的承諾，全數捐給婦女救援基金會，協助性騷擾被害人。

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本次性騷擾事件，儘管她提出的證據明確，卻仍然經歷了1年5個月的法院訴訟過程。她也同時提出台北市性騷擾行政申訴，經歷申訴、再申訴、以及對方提出訴願，台北市政府在這個星期二12月14日再次確定「性騷擾成立」，這也經歷1年4個月的過程。

范雲說，作為一位立法委員，同時又是熟悉性別平等法律的婦女運動工作者，面對如此明確的性騷擾事件，要依法尋求性騷擾的正義，還得經歷這麼多的煎熬。可以想見，其他沒有資源、不了解法律的性騷擾被害人，要忍受多少身心的痛苦；為什麼做錯事的明明不是我們，像陳雪生們這樣的加害人不僅不願意認錯、遑論道歉，還透過龐大的律師資源，進行法律濫訴、行政訴願等多重管道持續惡意傷害性騷擾的受害者？

范雲表示，後續她將繼續和被害人站在一起，推動反性騷擾、反性別暴力的運動，包括警察局的第一線調查的問題、性騷擾相關法制的檢討、民意代表及助理性騷擾案件的三不管地帶等法律改革等面向，都需要大家一起來關注與改善。

范雲說，希望整個社會能夠一起向性別暴力說不，大家應該更努力，讓所有性騷擾、性別暴力的受害人，都能有勇氣站出來為自己討回公道，感謝大家對本案的關心，時代在改變，請大家一起支持，讓台灣性別平等可以繼續往前。

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