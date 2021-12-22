林姿妙就職3週年 藍營議員打90分、綠諷「割稻仔尾」

宜蘭縣長林姿妙（中）今天舉辦就職3週年記者會，表態爭取連任。（記者江志雄攝）

2021/12/22 13:15

〔記者江志雄／宜蘭報導〕宜蘭縣長林姿妙就職3週年，表態爭取連任，允諾繼續努力，要拚出100分；國民黨籍議員楊弘旻為林的施政打90分，民進黨宜蘭縣黨部主委、議員陳俊宇認為，林未規劃重大建設，都是「割稻仔尾」（坐享其成）。

林姿妙今天在中興文創園區舉辦「航向世界的啟點．宜蘭」就職3週年記者會，邀請陳苡佩等13名青年暢談未來期許，針對施政成績，林姿妙說，縣府成立武漢肺炎專責實驗室、設置大型疫苗接種中心、推動免費營養午餐、100所學校安裝冷氣、爭取宜蘭鐵路高架及高鐵延伸宜蘭。

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被問到縣長上任3年，為施政打幾分？林姿妙回應，她很認真很努力，讓人民有感，帶領年輕人一起向前走，這就是縣府施政推動目標，接下來會再努力，媒體追問「要拚出100分」？林姿妙微笑點頭，是否爭連任？林說當然，但仍要縣民的支持。

林姿妙施政成績，國、民兩黨議員有不同反應，楊弘旻說，林姿妙身段柔軟，擅長溝通協調，也相當重視交通建設，經常到交通部參加協商，宜蘭鐵路高架、高鐵延伸宜蘭塵埃落定，她功不可沒，此外，林兌現競選支票，開辦國中小學免費營養午餐，降低家長的負擔。

陳俊宇說，宜蘭鐵路高架、高鐵延伸宜蘭主要是中央主導，林姿妙在縣長任內完工、啟用、落成的重大建設，幾乎是前朝規劃動工，她形同「割稻仔尾」，至於免費營養午餐一年用掉2億元預算，不僅對地方建設造成排擠效應，前陣子還爆發食物中毒，施政成績如何？就交給縣民打分數。

林姿妙（左）為宜蘭青年代表陳苡佩加油打氣。（記者江志雄攝）

林姿妙（中）與青年朋友玩自拍。（記者江志雄攝）

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