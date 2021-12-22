黃敏惠就職三週年 自豪防疫佳施政滿意度第一

嘉義市長黃敏惠進行就職三週年演說。（記者林宜樟攝）

2021/12/22 13:11

〔記者林宜樟／嘉義報導〕嘉義市長黃敏惠就職三週年，今天市府舉辦「超越 嘉義市超越嘉義市」三週年記者會，黃敏惠表示，面對嚴峻疫情、經濟低谷，市府團隊堅守防疫，並提出各項振興措施，獲得媒體調查地方政府施政滿意度第一，會更用心地傾聽民意，不斷努力，不斷超越，讓嘉義市超越嘉義市。

市府今天舉辦三週年記者會，有多位議員、里長參與；市府播放製作的施政成果影片，說明嘉義市是防疫優等生，確診數是全國各縣市最低，疫苗涵蓋率佳，並說明市府建設如文化路纜線下地、鐵路高架、盧山橋與東義路改建、污水與雨水下水道建設、校園美化與舊校舍改建、公園特色化等。

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市府提出紓困振興計畫如普發消費金2000元現金，促進在地消費，刺激經濟成長，還有IKEA Hej全球首發行動商店，Volvo、詩肯柚木，以及投資30億的in89豪華影城落腳嘉義市；而市府也重視國際教育，達成國中小校校有外師目標，致力推動雙語教學環境等。

黃敏惠表示，面對城市競爭，她將設計思維導入城市治理，讓軟硬體升級，以「文化新絲路」為核心，舉辦台灣設計展，藉由設計界的能量，凸顯嘉義市的價值與美好。

黃敏惠感謝市民的支持與市府團隊的努力，在各媒體調查施政滿意度、施政力指標名列前茅。

嘉義市長黃敏惠就職三週年，市府團隊與議員、里長合影。（記者林宜樟攝）

嘉義市長黃敏惠就職三週年，市府團隊與議員合影。（記者林宜樟攝）

嘉義市長黃敏惠進行就職三週年演說。（記者林宜樟攝）

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