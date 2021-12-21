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    趙少康稱高雄決定全台灣人吃萊豬 趙天麟批羞辱高雄人

    趙少康稱高雄決定全台灣人吃萊豬，引起高雄綠營大反彈。　（資料照）

    趙少康稱高雄決定全台灣人吃萊豬，引起高雄綠營大反彈。　（資料照）

    2021/12/21 13:55

    〔記者葛祐豪／高雄報導〕「戰鬥藍」領袖趙少康分析公投選票結構，稱「高雄決定全台灣人吃萊豬」，對此，民進黨高雄市黨部主委趙天麟罕見動怒，批評趙少康以這種字眼羞辱高雄人，是漠視人民集體意志的展現，籲選民2022年地方選舉，用選票全面下架國民黨！

    四大公投落幕，「戰鬥藍」領袖、中廣董事長趙少康昨在節目上表示，在反萊豬議題上，全國同意和不同意差20萬票，高雄一個地方就贏20萬票，某個程度而言，高雄一個地方決定全台灣人吃萊豬！

    趙少康的「逼吃萊豬說法」，今天引起高雄綠營大反彈，「邁向過半大聯盟」成員，民進黨市議員擬參選人黃偵琳、黃彥毓、蘇致榮、洪村銘、陳慶鴻、林慧欣、湯詠瑜等人，今天下午將前往國民黨高雄市黨部抗議。

    對此，民進黨高雄市黨部主委、立委趙天麟表示，四大公投結果出爐，包括重啟核四、反美豬、遷移三接及合併公投等結果都遭到否決，全世界看到台灣人民集體意志的展現，人民決定走向世界、參與國際組織。遺憾的是，國民黨「戰鬥藍」發起人趙少康，在廣播節目指出，反萊豬議題「高雄贏20萬票，高雄一個地方決定全台灣人吃萊豬」。

    他說，人民用極懸殊的票數，對四大公投議題做出決定，國民黨卻對直接民主投票結果一再負面評價，可見國民黨骨子裡只有威權、獨裁，更何況這次連彰化縣、宜蘭縣、雲林縣及嘉義市等國民黨執政縣市也都是「四個不同意票多過同意票」，真不知道趙少康有什麼顏面與資格批評公投結果？更令人好奇的是，朱立倫是否也能接受趙少康輕蔑、侮辱高雄人的言論？

    趙天麟呼籲，高雄人最好的反制方式，就是在2022年選舉中，將國民黨提名的市長、議員及里長候選人通通下架，國民黨才能得到真正的教訓。

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