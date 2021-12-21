楊文科拚了！下達即日起「備戰」 因應大新竹合併升格

新竹縣長楊文科今天針對大新竹合併升格儼然勢在必行的態勢，交辦縣府所有局處主管事前做好功課、準備，儼然宣布進入「備戰」狀態。（記者黃美珠攝）

2021/12/21 12:08

〔記者黃美珠／竹縣報導〕面對竹竹合併升格儼然勢在必行，新竹縣長楊文科今天早上在縣府主管會報上要求民政、行政、財政以及人事等相關局處即日起「備戰」，針對改制時新竹縣將面臨的問題，像財產整併、局處人事的調整等事先進行沙盤推演，其他局處也須一起深入了解，以處變不驚、全力以赴的態度做好準備，替新竹縣爭取應有的權益。

縣長楊文科說，他一直主張任何重大政策的改變必須經過多方的商討和從長計議，倉促升格，未來4年一定是吵吵鬧鬧，執政者不可不慎。

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縣府為此已經辦了很多研討、辯論、論壇等，探究的重點在怎麼升格比較恰當、升格的時機為何等，但是看起來執政黨最近就要強行在最近修改地制法推動竹竹合併升格，所以他要特別告訴局處長必須加緊服務的腳步，對所有政策的推動要全力以赴，不僅身為縣府主管要了解合併的影響，也要讓鄉親了解，畢竟中央一定要做，新竹縣也無力左右。

他特別點名民政處，必須針對改制有哪些要談的事先準備好。也要行政、財政兩處針對縣有財產未來在縣市合併時該如何處理？事先提出意見。人事處則要掌握未來的人事安排，因為一旦合併大家（局處長）就會變成13職等，大家都升了1等，變成2個單位要變成1個，所以請大家對這個問題要有所研究因應。

楊文科說，看起來大新竹合併就是會執行，所以其他的事情，等真的合併成功就依照合併成功的方法去做。

他最後還耐人尋味地說「看怎樣打選戰就是另外一回事」、「但是我們要事前有所準備」！因為他之前就曾透露過，大新竹若真的合併，首長之爭，新竹縣的鄉親實力不容小覷。

副縣長陳見賢則說，在縣長就職3周年的前夕談竹竹合併實在有點一言難盡，都是中央在主導，新竹縣必須要有所準備。

陳見賢肯定縣府各局處長都很認真，只是社會變了。他說，會做事的比不上會作秀的，會說話的比不上會說謊的！楊文科執政3年來負評蠻少的，也真的做很多事，但是縣府卻沒有什麼大肆宣傳，就像楊文科把縣府的財政變好了，每年社福預算還增加一億且持續地在成長。

不過陳見賢也要求所有局處長積極任事外一定要主動回報例行工作進展，對於突發狀況的處置應變更是「一定要講！」，就算沒做好，遇到什麼問題滯礙難行也要反應，因為縣府團隊是一家人，出去就是代表縣長楊文科、代表新竹縣！他相信鄉親的眼睛雪亮，很清楚誰做事？誰作秀？

不過他隨後又話鋒一轉叫大家「毋似憂」，因為合併以後就恭喜大家都升官了，讓大家繼續努力。

新竹縣副縣長陳見賢今天也罕見以嚴厲的口吻要求所有縣府主管執行政務一定要主動回報！（記者黃美珠攝）

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