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    公投延燒高雄市議員選舉 林于凱叫戰王浩宇碰了軟釘子

    林于凱邀請王浩宇，公開討論高雄空汙。（記者王榮祥翻攝）

    林于凱邀請王浩宇，公開討論高雄空汙。（記者王榮祥翻攝）

    2021/12/21 00:31

    首次上稿 12/20 23:38
    更新時間 12/21 00:31

    〔記者王榮祥／高雄報導〕公投結束，但相關議題持續延燒，長期關切環境議題的時代力量高市議員林于凱，今晚主動邀請有意參與高雄市三民區市議員民進黨內初選的王浩宇，討論高雄空汙問題，強調所有討論線上直播，也促進市民對空污議題的了解。結果碰了軟釘子，還被王浩宇譏諷一番。

    林于凱指出，有人說三接確定可蓋在大潭，高雄空污可以減量，他不反對這種說法，不過，高雄電力業減煤策略，早在2018年空污大遊行前就已經認；高雄興達電廠所有燃煤機組，預定在2026年前全部除役，是早在2019年環保署興達電廠燃氣機組更新案第四次環評會議上，就已經訂定的政策目標。

    他認為，關心高雄空污，不能只是關心電力業排放，因為電力業空污排放只佔1/4，據高市環保局統計，已列管固定污染源 （工廠） 排放量，2020年全年合計粒狀物、硫氧化物、氮氧化物、揮發性有機物排放量為4萬9825.3噸。

    其中金屬製造產業佔30.75%、電力供應產業佔25.37%、石化產業佔22.67%、其他產業 佔21.21%。

    他說，從參選議員前，高雄空污問題就是他很關心的議題，擔任議員三年多來，持續要求市府針對空污大戶排放做更多管制，除針對各種產業別製程進行要求，也提出了各種通盤檢討的建議，守護高雄空氣與民眾的權益。

    林于凱也列出擔任議員後，針對各種產業別，提出的空污減量政策建議，並誠摯邀請民進黨高市議員初選參選人王浩宇，如果真關心高雄空污，就來個針對高雄空污減量，未來具體可行策略方向，做個全面討論，所有討論線上直播，也促進市民對空污議題的了解，期待回應。

    不過，王浩宇在21日凌晨零點2分在臉書隔空回覆，酸溜溜地說：「于凱，其實你不太需要跟我辯論，因為你要面對的是反對南電北送的三民區選民，還有民眾黨的李佳玲。」林于凱不死心，到王浩宇的臉書留言「我覺得你還是應該展現一下對高雄的了解」。王浩宇回：「不要支持南電北送被罵爆就轉移話題啦！」

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