肯定桃園機場防疫工作 蘇貞昌親訪感謝人員辛勞

蘇貞昌（中）今天下午與交通部長王國材（左）、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中（右）視察桃園國際機場防疫工作，並慰問相關工作人員的辛勞。（記者姚介修攝）

2021/12/20 19:40

〔記者姚介修／桃園機場報導〕行政院長蘇貞昌今天視察桃園國際機場，除了肯定機場防疫工作落實，更感謝第一線工作人員努力，也呼籲春節前回國旅客配合、體諒，希望一起做好國境防疫。

蘇貞昌今天與交通部長王國材、中央流行疫情指揮中心指揮官陳時中視察桃園機場，受訪表示，春節即將到來，將有愈來愈多旅客返台，第一波高潮從今天開始，政府已做好各項因應準備，他特地給第一線為防疫工作盡心盡力的同仁加油打氣，也藉機呼籲國人，在春節多很多機會相聚，一定要特別注意指揮中心的防疫規範與要求。

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蘇貞昌在桃園機場第二航廈D5入境長廊外聽取簡報，同時視察入境旅客動線區隔、檢疫站、發燒篩檢站的作業，最後前往入境大廳旅客待檢區，及深喉唾液採檢處了解實際作業情形。

巡視過程，機場商家采盟及昇恆昌免稅商店及誠盟公司員工高舉字卡高呼「謝謝院長、院長加油」。蘇貞昌也特別告訴員工，春節高峰期將至，務必做好防疫工作，也希望高峰過後，機場可以早日迎來往日的榮景。

蘇貞昌結束視察後表示，他視察後更肯定桃園機場防疫工作非常辛苦，做得非常徹底，要求都很到位，也可看出相關準備都已充足，動線規劃區隔良好。

蘇貞昌說，視察時剛好有航班抵達，100多名旅客在一個小時都已搭上防疫計程車，包括等待行李清消只花了約30分鐘，相當不簡單，他更肯定機場同仁在第一線的努力，希望旅客都能體諒，配合防疫要求。

蘇貞昌指出，整體來說，台灣的社區及全國是安全的，但國外因為疫情上升4％，所以政府要更緊張，更嚴陣以待，也拜託回國的旅客能夠體諒，基於保護自己、家人與整個國家，回鄉不忘防疫，請配合防疫要求，做好才能安全。

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行政院長蘇貞昌（前排左三）視察桃園國際機場防疫工作及慰問工作人員。（記者姚介修攝）

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