表態贊成竹竹合併大新竹 鄭文燦：對半導體產業有幫助

鄭文燦（中）表態贊成竹竹合併大新竹，強調對半導體產業有幫助。（記者李容萍攝）

2021/12/20 14:58

〔記者李容萍／桃園報導〕桃園市長鄭文燦今（20）日出席新勢公園遊戲場設施增設二期工程竣工視察及大溪國中科技中心揭牌時，接連被問到對新竹縣、市合併升格議題的看法，他表示贊同，他說，新竹是半導體的首都，其實合併也獲得地方民意的支持，都超過6成，不論竹市、竹縣都一樣，合併可以提高城市的競爭力，也可以獲得比較多的自主發展的權利，對半導體產業的發展應該是有幫助，對竹科、交大、清大、工研院都有幫助。

鄭文燦舉例桃園市升格7年的經驗，可以講是大幅度的進步跟改變，新竹縣在隔壁，新竹的鄉親希望跟桃園一樣，有直轄市的規格來發展，這樣的心情，他完全可以了解，所以他是支持竹竹合併。

請繼續往下閱讀...

鄭文燦提到，另外一點就是半導體的供應鏈，包括像封裝測試、像半導體設備商、化學品的材料商，包括下游IC載板的印刷電路板廠，全部都在桃園，所以新竹擴大投資半導體，對桃園的產業發展也有連動的幫助，目前桃園在封裝測試，還有包括半導體的化學品的廠商，還有IC載板的廠商，最近這3年投資非常多，特別是集中在南桃園，半導體的產業對台灣是一個關鍵產業，這個很有價值，他是支持竹竹合併。

至於其他的區域治理如何提升、國土規劃如何加強，能夠讓每個區域的競爭力提高，他覺得這個部分確實也值得討論，包括雲嘉生活圈、包括彰化如何能夠擺脫台中的磁吸效應，這些都是值得討論的問題，不過就眼前來說，竹竹合併來說應該已經慢慢接近成熟了。

鄭文燦（右4）表態贊成竹竹合併大新竹，強調對半導體產業有幫助。（記者李容萍攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法