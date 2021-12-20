台南立委選區的公投不同意得票率統計出爐 最高的是苦瓜臉委員…

民進黨立委郭國文公投前，帶著「三口組」全力在街頭宣講4個不同意，爭取鄉親支持。（記者吳俊鋒攝）

2021/12/20 13:29

〔記者吳俊鋒／台南報導〕1218的4大議案公投圓滿落幕，民進黨4：0完封國民黨，而台南的不同意得票率，居全台灣之冠，有綠營支持者針對6位黨籍中央民代的選區進行統計，發現被戲稱「苦瓜臉立委」的郭國文，以將近68％的比例最高，引起矚目。

這次的公投，民進黨揮出全壘打，4大案都未通過，就連事前民調，最令綠營憂心的美豬議題，竟也開出不同意票高於同意票的亮眼成績。

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在「選前之夜」，總統蔡英文、副總統賴清德，以及行政院長蘇貞昌等人趕場宣講，希望催出南台灣的鐵票；後來，台南獲得全國最高的「不同意」得票率，約達63％，而高雄以60％ 左右居次，讓綠營支持者直說，從開票結果，顯見民進黨的策略奏效。

再根據統計資料，針對台南市各民進黨立委的選區，進行「不同意」得票率的分析，以郭國文的67.98%最高，其次為賴惠員的66.01%，其他依序是陳亭妃的63.32%、王定宇的61.85%、林宜瑾的60.8%、林俊憲的59.39%。

這樣的統計數據，引起討論，有的認為，得票的高低，與該區的選民結構有關，但有的則強調，郭國文公投前，帶領3位議員參選人黃肇輝、蔡麗青、陳柏廷等聯手的「三口組」，穿梭街頭進行宣講，成功炒熱氣氛，也可能是拉抬支持者投票率的關鍵。

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