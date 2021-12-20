大新竹合併升格 侯友宜：執政黨搞錯方向

府院黨高層會議拍板支持大新竹合併升格，新北市長侯友宜表示，現在人民最關心的是薪水、物價、經濟、防疫，中央執政黨搞錯方向，現在人民需要的不是這個。（記者林欣漢攝）

2021/12/20 13:08

〔記者林欣漢／新北報導〕府院黨高層會議昨拍板支持大新竹合併升格，媒體今天詢問新北市長侯友宜看法，他表示，現在人民最關心的是薪水、物價、經濟、防疫，中央執政黨搞錯方向，現在人民需要的不是這個，不要先設定一個時間點，在選舉敏感關鍵的時間點，會讓大家質疑是不是把黨擺在國家、人民的利益之前。

侯友宜說，薪水、物價、防疫，是人民最急迫需要解決的問題，中央執政黨其實搞錯了方向吧，地方政府關心的也就是如何趕快推動更大的建設，讓人民能夠在各方面能夠蓬勃的起飛，所以在國土的規劃以及財稅的劃分必須要有一個長遠的思考，尤其在國土的規劃，這又涉及到整體的行政區，如何來面對國家的長遠發展，要非常的謹慎、不能急就章，也有整個區域的產業、經濟、民生、交通整個區域的平衡性。

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侯友宜強調，中央真的不要搞錯方向，現在人民需要的不是這個，不要先設定一個時間點，然後在選舉敏感關鍵的時間點，會讓大家質疑是不是把黨擺在國家、人民的利益之前，「我覺得這個不好，因為大家都累了、也辛苦了、人民也煩了，我們好好的把人民現在最關心的薪水、物價、防疫做好，地方我們的財源如何分配，讓地方可以發揮做好才是最重要。」

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