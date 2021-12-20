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    北台灣綠營選情告急？ 鄭運鵬：藍營先擔心新北、彰化、雲林

    民進黨立委鄭運鵬。（資料照）

    民進黨立委鄭運鵬。（資料照）

    2021/12/20 12:01

    〔記者謝君臨／台北報導〕四大公投落幕，不同意票均超過同意票。對於國民黨人士認為，北台灣的公投結果顯示是對民進黨明年的選情不利，民進黨立委鄭運鵬表示，身為守方的執政黨本來就比較難動員；以公投的結果來看，他對明年大選有信心，包含2018年被國民黨挑戰成功的縣市，都有機會贏回來；國民黨要擔心的，是他們執政的新北市、彰化縣、雲林縣才對。

    鄭運鵬指出，複決公投是對執政黨的挑戰，執政黨是守方，在野黨是攻方，守方本來就比較難動員投票。這次公投也被國民黨操作成是極端動員，甚至是仇恨動員，所以全國看起來，越往深藍縣市投票率越高，因此，以公投來看明年縣市長選舉並不準確。

    鄭運鵬說，大選和公投投票率的差距大約有20～30%，「我認為支持守方民進黨的應該比較多，以公投的結果來看，我對明年大選反而是有信心」，包含桃園和北台灣，國民黨執政的縣市，2018被國民黨挑戰成功的縣市都有機會贏回來。不過，如果支持者有危機感，他認為可以當作是繼續努力的動力。

    鄭運鵬表示，國民黨想要把公投結果解釋成民進黨在北台灣有危機，這個分析他尊重，不過，這個邏輯下，國民黨要擔心的，是他們執政的新北市、彰化縣、雲林縣才對。

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