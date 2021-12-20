陳明文：國土規劃須以宏觀視角討論 盼政院提出行政區劃版本

民進黨立委陳明文。（記者謝君臨翻攝）

2021/12/20 11:59

〔記者謝君臨／台北報導〕總統蔡英文昨召集府、院、黨、黨團成員、部分執政縣市首長及派系領袖於官邸開會，拍板支持大新竹合併升格。昨與會的英系掌門人、民進黨立委陳明文稍早於臉書發文，強調他尊重立法院民進黨團總召柯建銘所提出的「地方制度法修正草案」，但他仍認為台灣的國土規劃必須以宏觀的視角討論，落實「縣市平權、國民平等」；他也希望行政院能提出行政區劃版本，讓此議題被廣泛討論。

陳明文表示，昨天在官邸，他與總統與老朋友們討論公投後的國家發展，席間柯總召提出新竹縣市升格議題，針對柯總召的個人提案，「我尊重」。不過，他仍然相信，台灣的國土規劃必須以宏觀的視角討論，這樣才能落實「縣市平權、國民平等」。「我認為，整體一致的行政層級，才能夠達成全國一致的行政區劃」。

請繼續往下閱讀...

陳明文指出，蔡總統在今年國慶談話特別提到：「我們有必要因應國家發展的需要，針對政府體制和組織、地方制度、國土規劃和區域發展等重要的治理議題，做出必要的檢討和調整，讓國家治理達到最有效率、最能反映民意的狀態」。

陳明文說，昨天總統在官邸再次強調，她認為未來台灣的國土行政區劃，必須以宏觀的視野進行討論。「我非常認同總統所說的」，行政區規劃議題，是一個需要高度凝結共識的嚴肅議題，它需要經過國民與政府不斷地對話與討論，才能淬煉成人民的共識。

陳明文強調：「縣市平權、國民平等」是他一再堅持的訴求，「我認為，整體一致的行政層級，才能夠達成全國一致的行政區劃」。希望行政院能檢討行政區劃，並提出政院的行政區劃版本，讓行政區劃議題能夠被廣泛討論，也期望透過新的行政規劃，讓所有台灣人都能享有應有的待遇，落實縣市平權。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法