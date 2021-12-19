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    彰縣公投完勝 在地綠營有樂觀有謹慎

    彰化縣公投「不同意」完勝，民進黨彰化縣黨部主委邱建富（左二）認為是全體黨工職的團結合作，前縣長魏明谷（左一）則認為對明年的大選仍不能掉以輕心。（資料照，記者劉曉欣攝）

    彰化縣公投「不同意」完勝，民進黨彰化縣黨部主委邱建富（左二）認為是全體黨工職的團結合作，前縣長魏明谷（左一）則認為對明年的大選仍不能掉以輕心。（資料照，記者劉曉欣攝）

    2021/12/19 13:19

    〔記者劉曉欣／彰化報導〕4大公投昨天開票完成，彰化縣「4個不同意」完勝，民進黨彰化縣黨部主委邱建富表示，這是「團結的民進黨」打敗「搖擺的國民黨」；前彰化縣長魏明谷強調，完勝鼓舞士氣，但對明年大選仍不能掉以輕心。

    邱建富表示，彰化縣投票率37.17％，「4個不同意」完勝，這代表全體民進黨團結合作的結果，彰化縣也非常早起步，透過小型說明會，深入菜市場、早市來催票，雖然彰化縣長王惠美是國民黨，但王惠美的態度不積極，也沒有明確的表態，都是民進黨大獲全勝的關鍵。

    邱建富強調，根據他的觀察，公投因為是政策投票，並非對於人選的投票，所以也沒有「走路工」這件事，也就讓「走路工」失去投票的動機，這也是助攻完勝的主因。

    從各鄉鎮的公投開票結果，邱建富認為這是藍綠基本盤最佳驗證，但民進黨的基本盤有竄升的趨勢，因此，在縣長選舉只要推出適當人選，吸引中間選票，就有勝選的希望。

    至於在鄉鎮長選舉的部分，邱建富強調，各鄉鎮市的公投結果，原則上跟各地藍綠基本盤差不多，但值得觀察的是和美鎮，和美鎮長期以來都是藍大於綠，這次竟然成功翻轉，對輔選策略來說，具有很大的參考指標，因此，和美下一屆鎮長選舉將會推出強棒。

    前彰化縣長魏明谷則表示，這次彰化縣「完勝」，但明年大選仍不能掉以輕心，因為這次投票率低，彰化縣「不同意」領先「同意」的票數差距不是很大，只有領先2萬多票，完勝帶來士氣，但對明年大選不能掉以輕心。

    魏明谷指出，公投是政策投票，選舉是對人選投票，人品、能力與組織動員都會左右選戰，對選民來說，投票的參考指標將會更多元與複雜，因此，公投結果並無法完全跟選舉畫上等號，彰化縣明年的選舉還是一句「要拚」。

    魏明谷強調，彰化縣「反萊豬」公投結果是「不同意」獲得領先，尤其在鹿港鎮、社頭鎮等中小企業多的鄉鎮都有取得明顯領先，這也代表企界業認為萊豬進口有助於對外貿易的往來。

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