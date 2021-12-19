民進黨南市黨部前主委看公投結果 憂明年綠營能否守住7執政縣市

民進黨南市黨部前主委、前市議員陳進益認為此次四大公投因有台南，台灣平安；但2022地方大選，民進黨有危機。（資料照，陳進益提供）

2021/12/19 12:31

〔記者王俊忠／台南報導〕4大公投案在昨天投票，全部不通過，雖然只有4成投票率，但仍是公民意志的展現，民進黨守住防線，台灣度過難關。民進黨南市黨部前主委陳進益認為，此次公投，台灣人民藉此集體意志展現、向世界宣示台灣的民主、自由與進步，不容任何邪惡勢力破壞！

陳進益指出，中國在我國投票前夕亦公開叫囂、要台灣人民支持國民黨的4個同意，可見此次4大公投議題，已非公共政策的檢討與意見表達，而是國、共聯合要亂台的伎倆，這從全國各縣市投票結果可窺知真相，在花東、金馬、北台灣，全部同意多於不同意，花東7:3、金門約9:1，彰化以北（台中55波）皆是同意大於不同意10%以上，總平均除核四案不同意多5.6%外，其餘3案僅多2%而已。

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對此，陳進益表示，換句話說，若非台南、高雄大赢，4案將全部通過，尤其台南是以63:37大贏26%，方才化解危機，因為台南，台灣才得以平安，否則，4案通過、國共亂台得逞，不但危及台灣未來發展，也影響民進黨日後執政基石，台灣將成最大輸家！

這位民進黨地方前主委觀察，綜觀此次公投結果，全是藍、綠基本盤的動員，僅有4成投票率、幾無中間選民，投票結果顯現台灣是否會成為南北兩個不同意向的兩個共同國家？全部是意識型態、沒有論述公共政策的空間？因此，民進黨在昨天守住公投防線後，應加緊部署2022年地方選舉。

欲參選台南下屆市議員的陳進益認為，從昨天投票結果，讓身為綠營的一份子憂心明年綠營能否守住現有7個執政縣市？昨天投票結果顯示實在是凶多吉少、危機四伏，除非有超強戰力的首長候選人，否則，基隆、桃園、竹市都可能不保，可能突破者只有彰、雲和宜蘭而已，若無法達陣，僅存嘉義、台南、高雄和屏東4縣市，那麼，主席蔡英文勢必交棒成為陽春總統，因此，期望中央能正視此一趨勢、強力佈署，因為民進黨是執政黨，有責任及義務保護台灣，免被國、共集結的挑戰與侵蝕，否則失去2022地方大選，更遑論2024總統大選了！

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