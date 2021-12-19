繼2020年大選後 台南將軍、麻豆公投結果蟬聯全國「最綠」選區

民進黨在公投選前在台南舉辦大型宣講活動，人數創新高，催出綠營的基本盤。（記者蔡文居攝）

2021/12/19 12:49

〔記者蔡文居／台南報導〕這次四項公投，在藍綠全力動員下，台南市「不同意」得票率平均約63％，高居全國第一。在台南37個行政區中，不同意票的得票率有好幾區超過7成，其中，將軍區和麻豆區繼2020年總統大選後，再度蟬聯全國「最綠」的選區。

根據民進黨台南市黨部的數據顯示，這次公投，以「反萊豬」為例，台南有6個行政區不同意的得票率逾7成，包括將軍、麻豆、七股、西港、官田和學甲。其中，將軍74.49％、麻豆73.25％、七股72.78％，分居前3名。

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而2020年總統大選蔡賴配的得票率，將軍、麻豆及西港區分居第一、二、三名。2016總統大選英仁配得票率的前3名則分別為麻豆、西港、七股區。

民進黨南市黨部主委潘新傳說，將軍、麻豆、七股、西港、官田和學甲等區向來是民進黨在台南最綠的選區，一般台南前3名的得票率，也都高居全國前3名。這是過去民進黨歷任縣市長努力經營地方的成果，而麻豆和官田則有一部分與阿扁的故鄉有關，以阿扁老家東西庄為例，不同意的得票率更高達8成5，一向也是全國第一。

而在原台南市6區中，「反萊豬」公投，安南區不同意的得票率為66.89％，居6區之冠，不同意的得票數為4萬2532票，同意票2萬1057票，大贏2萬多票。

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