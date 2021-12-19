淺顯易懂！四大公投都沒通過 四叉貓整理「重點懶人包」

網紅「四叉貓」整理出這次公投「重點懶人包」，讓網友一目了然知道開票結果重點在哪。（資料照，本報合成）

2021/12/19 00:47

〔即時新聞／綜合報導〕四大公投開票結果出爐，不同意票都高於同意票，四案均未通過。網紅「四叉貓」整理出這次公投「重點懶人包」，讓網友一目了然知道開票結果重點在哪。

「四叉貓」在臉書以「關於公投」為題發文統整這次公投開票後的「觀看重點」，分別有：1.這次全國四案的平均投票率為41.09％；2.投票率最高的縣市為台北市（47.07％）；3.投票率最低的縣市為金門縣（18.79％）；4.投出四個同意的縣市有：台北市、基隆市、桃園市、新竹市、新竹縣、苗栗縣、南投縣、花蓮縣、台東縣、澎湖縣、金門縣、連江縣等12縣市。

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5.這次全國公投結果「不同意票」大於「同意票」，主因是高雄市和台南市投出的不同意票「大幅度領先」；6.整個新北市支持「重啟核四」以永和區比例最高（經查應為新店區比例最高）；7.全台灣支持「重啟核四」比例最高的地方是台東縣金峰鄉（87.56％支持）；8.新北市貢寮區（核四廠住的地方）在第17案「重啟核四」的投票結果為：1007同意vs.3139不同意。

9.台東縣蘭嶼鄉（核廢料住的地方）在第17案「重啟核四」的投票結果為：444同意vs.345不同意；10.桃園市觀音區（藻礁住的地方）在第20案「珍愛藻礁」的投票結果為：9509同意vs.11624不同意。

不少網友紛紛留言「還好高雄、台南有用力投票（淚）」、「蘭嶼的核廢料，應該可以搬去台東縣金峰鄉了，他們有87％會喜迎核廢料」、「還好我住在苗栗縣四個都不同意的小鎮，嗚嗚」、「看到2022的前兆趨勢了……台北市長、新竹市長？咦 國民黨有希望？」、「蘭嶼的部分很妙」、「大致是住戶籍地的政黨基本盤啊」。

根據中選會公布的完整開票結果，第17案「重啟核四」同意票：380萬4755張、不同意票：426萬2451張；第18案「反萊豬進口」同意票：393萬6554張、不同意票：413萬1203張；第19案「公投綁大選」同意票：395萬1882張、不同意票：412萬零38張；第20案「三接遷離」同意票：390萬1171張、不同意票：416萬3464張，4案不同意票均大於同意票，遭「完封」否決。

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