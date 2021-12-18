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    首頁　>　政治

    屏縣投票率逾4成、不同意完勝 潘孟安：感謝守護台灣

    屏東縣長潘孟安在臉書貼出象徵微笑曲線的枋山鄉茉莉灣。（取自屏東縣長潘孟安臉書）

    屏東縣長潘孟安在臉書貼出象徵微笑曲線的枋山鄉茉莉灣。（取自屏東縣長潘孟安臉書）

    2021/12/18 20:14

    〔記者羅欣貞、侯承旭／屏東報導〕屏東縣此次公投投票權人人數70萬254人，投票率40.17%，四案均是不同意票多於同意票，全縣33個鄉鎮市中，僅8個原住民鄉、離島琉球鄉的4案同意票多於不同意票；全縣於7點完成開票。

    屏縣開票結果，第17案重啟核四，同意票10萬9130票、不同意16萬9165票，第18案反萊豬進口，同意11萬2053票、不同意16萬6133票，第19案公投綁大選，同意11萬1215票、不同意16萬7117票，第20案三接遷移案，同意11萬1353票、不同意16萬6851票。

    屏東縣長潘孟安開票後透過臉書表示，「感謝國人！讓台灣自信前行、走向國際！」，公投結果出爐，台灣的民主再前進一大步，這次的公投讓大家看到許多國人對於不同議題的深入討論，政策的思考與激辯原本就是民主國家的常態，「我們更必須尊重多元意見，才是台灣民主最可貴的地方」。

    潘孟安表示，公投不是政黨的對決，而是對於價值的判定，感謝每一位出來投票的民眾，共同決定國家的未來，台灣面臨關鍵的時刻，更在國際陸續獲得更多盟友的支持，卻仍有許多阻力與壓力需要克服，因此必須團結齊心，做出正確的抉擇，謝謝大家站出來，守護心愛的台灣。

    潘孟安還表示，國家在蔡英文總統、賴清德副總統以及蘇貞昌院長的帶領下，不論是環境安全、經濟安全、食品安全等，中央地方會一起攜手努力，為全體國民把關，讓台灣繼續穩健向前行。

    屏縣投票率逾四成。（記者羅欣貞攝）

    屏縣投票率逾四成。（記者羅欣貞攝）

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