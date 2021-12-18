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    沙鹿｢章魚哥里｣第201投開票所 公投開票出爐

    沙鹿區洛泉里第201投開票所公投開票結果。（民眾提供）

    沙鹿區洛泉里第201投開票所公投開票結果。（民眾提供）

    2021/12/18 18:38

    〔記者張軒哲／台中報導〕全國性公民投票第17案至第20案投票重啟核四、反萊豬、公投綁大選、三接遷離等四大公投案下午4時投票截止，被喻為台中市開票指標「章魚哥里」的沙鹿區的「洛泉里」第201投開票所開票結束，第17案至第19案同意票數皆以些微票數高於不同意票，與目前公投四案不同意票高於同意票的情況略為不同，今年似乎預測有點失準。

    沙鹿區洛泉里有2個投開票所，其中投票人數較多的第201投開票所最具指標性，從2020年總統與立委選舉，總統蔡英文在洛泉里得票率與全國得票率相差不遠，2年前陳柏惟與顏寬恒競逐立委時，洛泉里開出陳柏惟與顏寬恒得票率，跟整個台中第二選區的得票率差不多，日前中二選區罷免案投票，洛泉里開票數據也跟選區得票率相近，被喻為台中市章魚哥里。

    但這次「洛泉里」第201投開票所所結果，第17案同意316、不同意312，第18案同意320、不同意308，第19案同意327、不同意301，第20案同意304、不同意321，四案的票數幾乎不相上下，但這次似乎與台中市海線其他投開票所多數是不同意略高同意票的情況不同。

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