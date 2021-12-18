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    四大公投全未過關 矢板明夫：相信執政黨會吸取教訓

    根據中選會公布開票結果，四大公投案不同意票數全數突破400萬票，已超過總票數的一半，代表4案已全遭「完封」否決。（資料照；本報合成）

    根據中選會公布開票結果，四大公投案不同意票數全數突破400萬票，已超過總票數的一半，代表4案已全遭「完封」否決。（資料照；本報合成）

    2021/12/18 19:57

    〔即時新聞／綜合報導〕根據中選會今晚7點30分公布的開票結果，四大公投案不同意票數全數突破400萬票，估計已超過有效票數的一半，代表4案已全遭「完封」否決。對此，日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫3點反思之處，並對執政的民進黨提出意見，直言去年萊豬進口時對國民的說明不充分，造成眾多民眾的誤解，「我相信執政黨一定會吸取教訓」。

    矢板明夫在臉書表示，四大公投的結果已漸漸明顯，包括反萊豬在內的四個議題，都是不同意的結果，非常高興看到台灣民眾用理性戰勝了民粹，選擇站在國際社會這一邊，謝謝大家的努力。

    矢板明夫說，這幾天，在街頭和網路上看到了很多年輕人和老人，都在積極呼籲大家站出來保衛台灣，令人非常感動，「公投雖然結束，也給大家留下了一些值得反思的地方」。

    矢板明夫說，到昨天為止台灣所有的媒體做出的民調都不準確，完全誤導了讀者和觀眾，「這不僅僅是台灣的問題，美國和日本最近也有相同的傾向，公信力是媒體的生命線，問題到底出在哪裡？應該立刻改進」。

    「在野黨投入了巨大的精力財力進行了一場師出無名的戰役，浪費了大量的社會資源。」矢板明夫指出，台灣需要能夠幫助社會進步的在野黨，在紓困、振興經濟以及產業升級等都很多地方都需要在野黨的監督與提案，「如果在野黨今後還在國家安全和發展方向等大是大非的問題上糾纏不清，終將會被台灣的選民唾棄」。

    矢板明夫也提出意見給執政黨參考，直言萊豬進口這麼大的事情，在去年通過的前後，對國民的說明非常不充分，因為早期的草率而造成了眾多民眾的誤解，才造成了後來的艱難局面，「我相信執政黨一定會吸取教訓」。

    矢板明夫最後總結，無論如何四個不同意的結果「證明台灣不是國際巨嬰」，要向台灣表示祝賀，擋在面前的四塊大石頭「被大家齊心合力搬走了」。他也大讚，台灣隊今天，「為下一代開拓了一條通往國際的大路。台灣加油」！

    矢板明夫3點反思之處，並對執政的民進黨提出意見，直言去年萊豬進口時對國民的說明不充分，造成眾多民眾的誤解，「我相信執政黨一定會吸取教訓」。（資料照）

    矢板明夫3點反思之處，並對執政的民進黨提出意見，直言去年萊豬進口時對國民的說明不充分，造成眾多民眾的誤解，「我相信執政黨一定會吸取教訓」。（資料照）

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