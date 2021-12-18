稱民主寶貴 高雄小農首投「獻人生第1次」

年輕人由家長陪同參與公投。（記者黃旭磊攝）

2021/12/18 16:16

〔記者黃旭磊／高雄報導〕美濃、杉林區小農年齡為18、19歲，平日種植小蕃茄、香蕉及木瓜，興奮將人生首張投票獻給公投，誒大學生也獻出人生第一次，直呼「民主太寶貴」。

「我們獻出人生第1次」！10名小農今天前往大旗美九區投票，先前曾裝扮成美食外送員，將保溫箱改裝成宣傳箱，騎車穿梭在美濃、旗山、內門、杉林、六龜、甲仙、茂林、那瑪夏及桃源區宣揚公投理念。

請繼續往下閱讀...

楊姓農民（19歲）説，平時在美濃種小番茄，農事休息期間幫鄉親宣傳，周遭朋友聊天談到4個議題，核四、萊豬及公投綁大選議題逐漸發酵，而先前沒投票權只聽長輩講政治，人生第一次投票特別新鮮有趣。

台灣基進黨主席陳奕齊上午完成公投投票，認為四項議題對台灣最重要是美豬議題，呼籲國人支持台美合作。

慈濟大學公共衛生系學生劉岳興前往新莊國小投票，與高雄市長陳其邁是同個投開票所；劉岳興説，很可惜沒遇到市長，首次行駛民主權利很興奮，4張選票偏多，差點投錯票匭，不過投票所動線流暢、服務很好。

劉岳興表示，公投議題可能跟民生還沒有切身關聯，感覺民眾不是非常關心，甚至認為還沒進展到決定時段，至於自己首投後將參與日後每一次投票，民主實在太寶貴了。

學生關心公投議題。（記者黃旭磊攝）

學生參與公投。（記者黃旭磊攝）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法