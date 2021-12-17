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    高雄公投之夜 蔡英文：不要為了教訓誰而害到台灣

    總統蔡英文在公投之夜高雄場呼籲，若讓台灣走不出去，受害的是全民。（記者李惠洲攝）

    總統蔡英文在公投之夜高雄場呼籲，若讓台灣走不出去，受害的是全民。（記者李惠洲攝）

    2021/12/17 20:50

    〔記者許麗娟／高雄報導〕四大公投明天就要投票，民進黨今晚在高雄舉辦「台灣隊站出來 大步向前進」公投說明會，總統蔡英文、副總統賴清德、行政院長蘇貞昌、高雄市長陳其邁等綠營大咖同場宣講，立委張天麟、邱議瑩擔任主持人，現場擠進3萬人，場面盛大。

    總統蔡英文約晚間7點50分在高雄場登台，主持人高喊台灣隊長加油，蔡英文全程台語宣講，她說，明天就要投票，看到很多人站出來支持4個不同意立場，台灣隊一定要守住台灣防線。

    蔡英文說，這2年高雄人很忙，投票投了很多次，用選票守護這座城市，這次公投她請大家幫忙，所有高雄人站出來用4個不同意守護台灣。這段時間很多台灣年輕人為了台灣的未來自己印文宣拉票，從總統到里長都正面迎戰，用最簡單的道理說明投4個不同意的理由，大家的打拚不是為了選舉或誰要連任，是為了台灣的未來和台灣民主的進步。

    蔡英文指出，這次公投的4個題目，放在一起就是面臨「台灣要選擇往前走，還是要走回頭路」的選擇，台灣防疫有成、拚經濟也有成，一定要走出來用選票捍衛台灣的經濟發展。

    蔡英文說，講到經濟發展，過去高科技都是竹科，近年來，陳其邁用生命催投資，中央地方一起努力，開始打造高雄的半導體科技聚落，台積電設廠會來帶來產業鏈，上中下游都搶著投資高雄，國內、國外廠商都來了，「現在正在翻轉南台灣」，打造完整的產業鍊，代表更多更好的就業機會，讓孩子留在高雄陪伴父母。

    蔡英文呼籲，要堅持台灣的能源轉型，對的路繼續走下去，重啟核四絕對不是我們的選項，核四紛擾台灣20年但1度電都發不出來，同樣的錢和時間可投入未來性能源的開發，讓台灣更好。

    過去南電北送支援北部用電需求，但現在高雄有自己的用電需求，應支持第三天然氣接收站，讓北部直接用天然氣發電，以天然氣取代燃媒，政府的三接、環保雙贏方案，已盡最大努力把對藻礁影響到最低。

    蔡英文也提及，反萊豬不僅食安問題，更涉及台灣經濟貿易擺脫孤立、走向世界，台灣要加入CPTPP和美國FTA創造條件，最大受益是傳統產業，像高雄岡山螺絲世界有名，林園、仁武很多石化業，還有鋼鐵產業等，台灣的產業面臨與競爭國家關稅較高問題，工業產品要賣到CPTPP國家，CPTPP會員國關稅較低，但台灣的關稅高別人10％、7％，紡識品日、韓關稅只要1％，台灣5.6％，若可加入CPTPP即可與其他國家有公平競爭的機會，這些都需要其國家的支持，讓外國知道台灣是守信用、願意遵守國際規則的國家。

    最後，蔡英文說，公投綁大選，會讓公共議題被激烈的選情掩蓋，重大政策會被選舉綁架，國家的發展會受影響，所以一定要投下不同意票。

    蔡英文溫情喊話，台灣是我們的家，因為愛她，所以要站出來保護她，若4項公投過關，會讓台灣走不出去，受害的是全民，這與喜不喜歡蔡英文沒有關係，也不要因為想教訓誰而教訓到自己的台灣。

    民進黨公投之夜高雄場，現場擠進3萬人。（記者李惠洲攝）

    民進黨公投之夜高雄場，現場擠進3萬人。（記者李惠洲攝）

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