為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    反萊豬提案人喊吃豬內臟餐「很安心」 網酸爆：沒必要反美豬了

    林為洲今在臉書貼出一張豬內臟全餐照，表示自己其實不常吃豬內臟全餐，但現在很安心，因爲沒有萊劑風險，沒想到文章一出遭網友狂酸「你知道萊豬已經開放快1年了嗎？」、「既然吃得安心，也沒必要反美豬了，謝謝委員支持不同意」。（圖取自林為洲臉書）

    林為洲今在臉書貼出一張豬內臟全餐照，表示自己其實不常吃豬內臟全餐，但現在很安心，因爲沒有萊劑風險，沒想到文章一出遭網友狂酸「你知道萊豬已經開放快1年了嗎？」、「既然吃得安心，也沒必要反美豬了，謝謝委員支持不同意」。（圖取自林為洲臉書）

    2021/12/17 18:28

    〔即時新聞／綜合報導〕四大公投明（18日）登場，其中「反萊豬」公投提案領銜人、國民黨立委林為洲在臉書貼出一張豬內臟全餐照，表示自己其實不常吃豬內臟全餐，但現在很安心，因爲沒有萊劑風險。沒想到文章一出遭網友狂酸，「你知道萊豬已經開放快1年了嗎？」、「既然吃得安心，也沒必要反美豬了，謝謝委員支持不同意」。

    林為洲日前才在臉書發文「要不是當年民進黨極力反對，我們可能早開放萊豬了！」讓不少網友笑稱「吃了誠實豆沙包」，作家汪浩也直呼「可見萊豬不是食安問題」。而林為洲今也在臉書表示，「其實，我也不常這樣吃豬內臟小全餐，但現在很安心，因爲沒有萊劑風險」，並附上自己大啖豬內臟全餐的照片。

    但文章曝光後立刻遭網友狂酸，「既然吃得安心，也沒必要反美豬了，謝謝委員支持不同意」、「你知道萊豬已經開放快1年了嗎？」、「萊豬早就開放囉，只是沒廠商進而已，你覺得安心，是不是因為買不到也吃不到阿？為洲委員你是不是臥底阿，畢竟以前也是民進黨的」、「沒看過邏輯這麼差的提案人」、「問題是萊豬已經可以進口了，但你仍然吃不到，那是在反對甚麼？」、「台灣溫體豬的內臟我們自己都吃不完了，還會去買又貴又難吃的冷凍進口內臟？」。

    民進黨高雄市議員擬參選人王浩宇也留言質疑，「現在台灣已經開放萊豬，你還可以很安心吃豬內臟，不就代表根本是安全的？」對此，林為洲回覆稱「進口商在觀望，看公投結果」。

    事後林為洲又再度發文說，「萊豬不進口，歲月依然靜好」，並標註「1218同意反萊豬」。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    若非綠營反對「我們可能早開放萊豬」 汪浩讚林為洲「誠實」
    2021/12/14 19:18

    若非綠營反對「我們可能早開放萊豬」 汪浩讚林為洲「誠實」
    萊豬吃多睪丸會變小！謝龍介很堅持 招明威：這圖笑死我了
    2021/12/13 20:10

    萊豬吃多睪丸會變小！謝龍介很堅持 招明威：這圖笑死我了

    台中十四期地標 林鼎樸御絕景地標
    自由開講》「四大公投」不同意！台灣再次自我確認！
    2021/12/13 14:50

    自由開講》「四大公投」不同意！台灣再次自我確認！
    自由開講》關鍵時刻踴躍投票，以「四不同意」護台、保台！
    2021/12/12 13:31

    自由開講》關鍵時刻踴躍投票，以「四不同意」護台、保台！

    1218公投結果牽動明年台灣經濟情勢
    反萊豬若通過台灣恐更孤立 謝金河示警：金融、股市負向壓力增
    2021/12/11 19:20

    反萊豬若通過台灣恐更孤立 謝金河示警：金融、股市負向壓力增
    反萊豬公投過關「只差一點點」 林為洲籲支持者衝高投票率
    2021/12/04 18:50

    反萊豬公投過關「只差一點點」 林為洲籲支持者衝高投票率
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播