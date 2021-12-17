反萊豬提案人喊吃豬內臟餐「很安心」 網酸爆：沒必要反美豬了

林為洲今在臉書貼出一張豬內臟全餐照，表示自己其實不常吃豬內臟全餐，但現在很安心，因爲沒有萊劑風險，沒想到文章一出遭網友狂酸「你知道萊豬已經開放快1年了嗎？」、「既然吃得安心，也沒必要反美豬了，謝謝委員支持不同意」。（圖取自林為洲臉書）

2021/12/17 18:28

〔即時新聞／綜合報導〕四大公投明（18日）登場，其中「反萊豬」公投提案領銜人、國民黨立委林為洲在臉書貼出一張豬內臟全餐照，表示自己其實不常吃豬內臟全餐，但現在很安心，因爲沒有萊劑風險。沒想到文章一出遭網友狂酸，「你知道萊豬已經開放快1年了嗎？」、「既然吃得安心，也沒必要反美豬了，謝謝委員支持不同意」。

林為洲日前才在臉書發文「要不是當年民進黨極力反對，我們可能早開放萊豬了！」讓不少網友笑稱「吃了誠實豆沙包」，作家汪浩也直呼「可見萊豬不是食安問題」。而林為洲今也在臉書表示，「其實，我也不常這樣吃豬內臟小全餐，但現在很安心，因爲沒有萊劑風險」，並附上自己大啖豬內臟全餐的照片。

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但文章曝光後立刻遭網友狂酸，「既然吃得安心，也沒必要反美豬了，謝謝委員支持不同意」、「你知道萊豬已經開放快1年了嗎？」、「萊豬早就開放囉，只是沒廠商進而已，你覺得安心，是不是因為買不到也吃不到阿？為洲委員你是不是臥底阿，畢竟以前也是民進黨的」、「沒看過邏輯這麼差的提案人」、「問題是萊豬已經可以進口了，但你仍然吃不到，那是在反對甚麼？」、「台灣溫體豬的內臟我們自己都吃不完了，還會去買又貴又難吃的冷凍進口內臟？」。

民進黨高雄市議員擬參選人王浩宇也留言質疑，「現在台灣已經開放萊豬，你還可以很安心吃豬內臟，不就代表根本是安全的？」對此，林為洲回覆稱「進口商在觀望，看公投結果」。

事後林為洲又再度發文說，「萊豬不進口，歲月依然靜好」，並標註「1218同意反萊豬」。

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