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    前空軍總司令夫人把女軍官當看護？ 空軍：未來處置會更周延

    三軍總醫院。（資照）

    三軍總醫院。（資照）

    2021/12/17 15:31

    〔記者吳書緯／台北報導〕退役上將、前空軍總司令林文禮的夫人，因病住進內湖三軍總醫院，但傳出不請看護，私下要空軍司令部派出女軍官以公假名義擔任看護的情事。空軍人士今表示，女軍官因業務關係和林夫人熟識，以自己的慰勞假前往三總探望，不料遭到林夫人要求幫忙從事看護的行為，未來相關處置將會更加謹慎。

    媒體今報導引述網路爆料，指出林文禮夫人近期住院開刀，要求司令部派出女軍官擔任看護陪病、「把屎把尿」，爆料並批退將坐擁高額退休俸竟不請看護，兒女也不願花看護錢，導致女軍官委屈擔任看護。

    空軍人士今表示，林文禮和夫人長期慰勞空軍官兵，林夫人目前仍擔任空軍相關社團的無給職委員，女軍官過往因業務關係和林夫人熟識，而林文禮近期身體也同樣不好，所以當林夫人向空軍表達需求時，空軍基於袍澤之情，由女軍官請了兩天的慰勞假前往探望，但未料在醫院探望時，遭到林夫人要求協助類似看護的照料。

    空軍官員表示，女軍官並未如外傳所言，使用「公假」前往，是使用自己「慰勞假」前去，而因為請休而沒有值勤的業務，之後也需要再補滿輪值勤務，未來在處遇空軍前輩的關懷上，將會更加周延。

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