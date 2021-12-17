中研院士在美天天吃美豬：國民黨就是故意反美給中國看

中研院院士林明璋說，中研院院士每個都曾在美國求學或者在美國生活多年，每個都有吃美豬，也一定會吃到萊豬，根本不存在食安問題。（路透）

2021/12/17 14:21

〔記者楊媛婷／台北報導〕反萊豬等4大公投案將在明天（12/18）投票，中研院院士王寶貫、李遠鵬、李德財、林明璋、陳良博、廖運範日前共同發表聯合聲明，呼籲公投案要投下4個不同意。林明璋接受記者訪問談及萊豬公投時進一步表示，中研院的院士們，不是曾經留學美國，就是在美國生活多年，「每個人都吃美國豬肉，當然也會吃到萊豬，都沒有問題！」

國民黨提出反萊豬公投案，反萊豬陣營動輒指萊豬有食安問題，甚至還說萊豬是「瘋豬肉」，林明璋表示「反萊豬公投案」明顯就是國民黨推出要來破壞台灣的外交經貿，「國民黨已經發瘋了，上帝要毀滅一個人，必先使他瘋狂！」

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林明璋說，萊劑在牛肉或在豬肉都一樣是萊劑，「萊牛可以吃，怎麼萊豬不能吃？」

林明璋表示，政府已經做好產地來源國的標示配套，如果民眾有疑慮，不要買就好，他說自己曾經在美國求學、生活多年，很多中研院院士也都在美國求學、生活過，他說自己在美國天天都吃美國豬肉，都沒有什麼問題，也表示根本很多反對萊豬的人，以前在美國求學時也都在吃美國豬肉，認為根本不存在食安疑慮。

林明璋直言，國民黨就是在反美，故意反對給中國看，「這些反對的人，在美國都有吃，反對這個真的是在起痟（台語，發瘋）！」

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