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    設籍人口跌破50人！南投「這一村」繼續蟬聯全島人口最稀少村

    南投縣仁愛鄉榮興村設村屆滿40年，設籍人口數直直落，統計至今年11月底只剩47人，繼續蟬聯全島人口最稀少的村。（記者佟振國翻攝仁愛鄉戶政事務所人口統計資料）

    南投縣仁愛鄉榮興村設村屆滿40年，設籍人口數直直落，統計至今年11月底只剩47人，繼續蟬聯全島人口最稀少的村。（記者佟振國翻攝仁愛鄉戶政事務所人口統計資料）

    2021/12/17 09:58

    〔記者佟振國／南投報導〕已經不到50個人了！明天就要舉行全國性公民投票，南投縣公投選民數受少子化與人口外移影響，較3年前呈負成長，尤其仁愛鄉最偏遠之一的榮興村，今年11月底的設籍人口數只剩下47人，已經跌破50人關卡，繼續蟬聯全島人口最稀少的村。

    榮興村位於仁愛鄉最東北邊的村落，有台8線中橫公路經過，海拔高度已破2000公尺，於1981年7月1日自大同村分出，今年屆滿40年，由村名即可得知當年人口以榮民為主，全盛時期全村還有200多人，但隨著第一批開闢中橫公路落地生根的老榮民日漸凋零，加上年輕人口外流，10年前全村設籍人口已經降到百人以下，只剩89人，而且人口數還是直直落。

    明天就要舉行四大公投案，仁愛鄉戶政事務所統計，榮興村現有6鄰、29戶，設籍人口只剩下47人，其中男性31人、女性16人，已經跌破50人大關，繼續蟬聯全島人口最稀少的村。

    根據戶政事務所統計，榮興村沒有20歲以下的民眾，因此47位村民都有投票權，連同先前1位村民遷移戶籍，仍須返回原地投票，再加上7名選務人員在工作地投票，也僅有55票，明天應該也是最早完成開票作業的投開票所。

    但是榮興村距離鄉公所所在地霧社市區十分遙遠，當天完成開票的選票送抵公所選務中心，車程至少2、3個小時，加上高海拔山區空氣稀薄、氣溫偏低、道路難行，選務人員單是往返即耗時甚多，其實更不輕鬆。

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