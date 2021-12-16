柯P令大巨蛋停工多付廠商630萬 議會決議︰譴責柯及都發局長

北市體育局今年編列630萬元追加預算給顧問公司中興工程，最近送進議會審查，市議員不滿說，看到這筆錢就是「不爽」，始作俑者都沒事，卻要納稅人埋單。（資料照）

2021/12/16 16:41

〔記者蔡亞樺／台北報導〕台北市政府2015年勒令大巨蛋停工，直到2020年復工，北市體育局今年編列630萬元追加預算給顧問公司中興工程，最近送進議會審查，市議員不滿說，看到這筆錢就是「不爽」，始作俑者都沒事，卻要納稅人埋單，審查過程一度不同意備查，最終仍通過，但議會也做成決議，譴責柯文哲及都市發展局長。

議員吳世正表示，柯文哲當時下令停工，明年要剪綵就要市議會通過，這是柯的責任，搞得亂七八糟、明目一堆，當時議員挨了多少悶棍，現在卻說要追加預算，檢討半天都檢討別人，好像本來就要停工的樣子，明明是行政部門亂搞，「講的好像大家都有責任，就是柯文哲沒有責任。」

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議員王鴻薇也說，這明顯是政治操作，始作俑者都沒事，納稅人卻要埋單，議會罵完也沒特別做處理，納稅人看到這筆錢就是「不爽」，誰搞出來誰付錢，但其實第二預備金也是納稅人的錢，最多也只是象徵意義，還導致廠商因此一直拿不到錢。

對此，北市體育局長李再立表示，原訂2016年10月大巨蛋開發案興建工程提送專案結案報告，但2015年5月20日大巨蛋開發案因故停工，直到2020年8月7日復工，導致廠商專案管理履約期程大幅度延長，廠商以民法第227-2條第1項所列之「情事變更」 為由，請求追加衍生的服務費用共630萬元。

議會教育委員會本週二審查該筆追加預算時，議員批評不斷，過程一度不同意備查，幾經討論仍同意通過，教委會召集人、議員陳重文表示，議會仍會在審查意見中表達立場，對於柯文哲及都發局長下令停工責任未做檢討予以譴責。

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