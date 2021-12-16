侯孝賢透過影片挺藻礁公投 喊話「要後代子孫怎麼記得我們？」

藻礁公投推動聯盟今天在立法院召開記者會，電影導演侯孝賢透過影片支持藻礁公投。（藻礁公投推動聯盟提供）

2021/12/16 12:58

〔記者鍾麗華／台北報導〕藻礁公投推動聯盟今天在立法院召開記者會，電影導演侯孝賢透過預錄的影片表示，「我們真要這樣幹嗎？為了5年、10年的眼前便利，毀掉7600年的藻礁；藻礁永存？還是藻礁永別？」侯強調，「12月18日，我投同意票」。

侯孝賢表示，12月7日晚間，他跟秋鬥行腳夥伴在觀音大潭海邊望著藻礁和月牙溝，令人感動，也感覺人的渺小，「我們真的要這麼幹嗎？為了5年、10年的眼前便利，毀滅掉7600年的藻礁？不是說要謙卑嗎？我們這代人要後代子孫怎麼記得我們？藻礁永存呢？還是藻礁永別呢？12月18日，我投同意票。」

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作家朱天心指出，四項公投中，她特別在意護藻礁，因為，「也許不久的將來，蔡政府會因為買足了美國軍火、美國不再在意區區萊豬而放棄」；「會因為台積電快無電可用而重啟核四」。她強調，這些全非不可能，這幾年來，蔡政府不是在國人面前一次次的上演這種髮夾彎戲碼嗎？其他政策都是可逆的，只有藻礁不能。

「差事劇團」導演鍾喬說，「7600年，何其悠遠，可以永續；現在，一切都在險厄的邊緣，潮浪退遠時，鋼釘利劍恰恰釘在棧橋下的藻礁上；總統來了，她說：藻礁沒有被破壞。如果真是如此，難道真的是被犧牲的藻礁，妨礙了天然氣運輸，理應受利劍鋼釘的摧毀死亡而浮出礁屍嗎？」

民眾黨立委蔡壁如強調，民眾黨沒有反對蓋三接，而是反對三接選址錯誤、反對用25年的天然氣接收站，犧牲7600年藻礁，我們還來不及好好認識他們，就貿然蓋三接把他們掐死，未來我們的後代子孫恐怕只能去博物館看藻礁。

藻礁公投推動聯盟16日邀請作家朱天心（左二）、導演鍾喬（左一）等藝文界人士共同挺藻礁公投，電影導演侯孝賢透過影片質疑，是否要「為了五年、十年的眼前便利，毀滅掉7600年的藻礁？」（記者廖振輝攝）

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