四大公投明天登場！7大注意事項不能做

四大公投案投票明天（18日）登場。（資料照）

2021/12/17 07:00

〔即時新聞／綜合報導〕四大公投案投票週六（18日）登場，雖《公投法》並未禁止當天宣傳，不過，仍有諸多注意事項，本報整理投票民眾須攜帶物品及相關事項，方便讀者一次掌握。

本次公投案投票時間為12月18日上午8時起至下午4時，民眾前往投票需攜帶國民身分證、印章、投票通知單，並配戴口罩。

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具有投票權人人數為1982萬5468人，為中華民國國民、年滿18歲（民國92年8月28日以前、包括當日出生者）、現居中華民國6個月以上、無受監護宣告（禁治產宣告）尚未撤銷者。

投票地點可至內政部網站輸入身分證號、出生日期進行查詢。

四大公投選票以白色、淺黃色、淺粉紅色、金黃色進行區分，白色為重啟核四案、淺黃色是反萊豬進口案、淺粉紅色是公投綁大選案，最後金黃色則是三接遷移案。

雖《公投法》未禁止當天宣傳，但仍有相關法律限制

中選會提醒，投開票所四周30公尺外，若有妨害或擾亂投票順暢進行，或妨害民眾自由行使其投票權之不法行為，按其情節輕重，仍可能違反刑法第142條、第147條妨害投票秩序罪之規定。

中選會指出，投票所四周30公尺內，依公民投票法第42條規定，有喧嚷、干擾或勸誘他人投票或不投票，經警衛人員制止後仍繼續為之者，處1年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣1萬5千元以下罰金。

中選會表示，民眾若於投開票所內，有穿著佩帶具有公民投票相關文字、符號或圖像之貼紙、服飾或其他物品，或在場喧嚷或干擾、勸誘他人投票或不投票，不服制止者，則依公民投票法第22條第1項第1款規定，主任管理員應會同主任監察員令其退出。

令其退出而不退出者，依公投法第43條規定，處行為人2年以下有期徒刑、拘役或科新臺幣20萬元以下罰金。

公投7大注意事項：

1.勿攜帶武器或危險物品入場。

2.勿攜帶行動電話或具攝影功能的器材進入投票所，但已關閉電源的行動裝置不在此限。

3.勿佩帶公投相關文字、符號或圖像的貼紙、服飾或其他物品，也不得在場喧嚷、干擾、勸誘他人投票或不投票。

4.逾時不得進入投票所，已於規定時間內到達投票所尚未投票者，仍可投票。

5.排隊時，投票所內保持1.5公尺以上、投票所外保持1公尺以上距離。

6.將公投票投入對應票匭後，不得逗留或將公投票攜出投票所，若將公投票攜出投票所，依法處1年以下有期徒刑、拘役或科新台幣1萬5千元以下罰金。

7.居家隔離者、居家檢疫者，以及符合病例定義之「嚴重特殊傳染性肺炎」通報個案於接獲通知檢驗結果前，不得進入投票所投票及參觀開票。

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