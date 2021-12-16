柯麗鈴接掌「司法官搖籃」 蔡清祥：若「品操不好」要勇於淘汰
2021/12/16 00:13
〔記者吳政峰／台北報導〕法務部主秘柯麗鈴日前接任有「司法官搖籃」之稱的司法官學院院長一職，15日召開記者會，希望能使受訓完成的司法官符合人民期待。法務部長蔡清祥則期許她能夠勇於淘汰品操不佳的學員，並教學員懂得自我管理。
蔡清祥勉勵柯麗鈴，司法官學院是孕育司法官的搖籃，除了要負起司法教育的重責，還要扛起司法改革的重擔，希望柯麗鈴能對於品操不好的學員嚴格把關，對於受訓的2年期間冥頑不靈、無法改善的人，勇於淘汰；此外，也要教導學員懂得如何自我管理與約束，了解自己進入職場後所應具備的高道德標準。
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柯麗鈴表示，接下院長當前最重要的工作，就是要與考試院及司法院共推法律專業人才考試及任用新制，有別於目前司法官（法官與檢察官）、律師、政府法制人員分考分訓，新制將把這四類人員放在一起「合考合訓」，為前所未有的創舉。
柯麗鈴解釋，新制的主導機關為考選部，已擬定出法律專業人才資格考試及任用等相關草案，朝向四合一考試制度。「四」指的是四種人才（法官、檢察官、律師及法制人員），草案正由考試院討論，一旦出了考試院院會，將會銜行政院及司法院會銜，再送立法院審議。
柯麗鈴期許未來能以多元、開放的態度，負責精進司法官養成教育，也希望學員具有高度、廣度及暖度等三度，從心出發，受訓完成後能符合人民期待。