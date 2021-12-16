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    柯麗鈴接掌「司法官搖籃」 蔡清祥：若「品操不好」要勇於淘汰

    新任司法官學院院長柯麗鈴將面臨司法專業人員合考合訓的重責大任。（記者吳政峰翻攝）

    新任司法官學院院長柯麗鈴將面臨司法專業人員合考合訓的重責大任。（記者吳政峰翻攝）

    2021/12/16 00:13

    〔記者吳政峰／台北報導〕法務部主秘柯麗鈴日前接任有「司法官搖籃」之稱的司法官學院院長一職，15日召開記者會，希望能使受訓完成的司法官符合人民期待。法務部長蔡清祥則期許她能夠勇於淘汰品操不佳的學員，並教學員懂得自我管理。

    蔡清祥勉勵柯麗鈴，司法官學院是孕育司法官的搖籃，除了要負起司法教育的重責，還要扛起司法改革的重擔，希望柯麗鈴能對於品操不好的學員嚴格把關，對於受訓的2年期間冥頑不靈、無法改善的人，勇於淘汰；此外，也要教導學員懂得如何自我管理與約束，了解自己進入職場後所應具備的高道德標準。

    柯麗鈴表示，接下院長當前最重要的工作，就是要與考試院及司法院共推法律專業人才考試及任用新制，有別於目前司法官（法官與檢察官）、律師、政府法制人員分考分訓，新制將把這四類人員放在一起「合考合訓」，為前所未有的創舉。

    柯麗鈴解釋，新制的主導機關為考選部，已擬定出法律專業人才資格考試及任用等相關草案，朝向四合一考試制度。「四」指的是四種人才（法官、檢察官、律師及法制人員），草案正由考試院討論，一旦出了考試院院會，將會銜行政院及司法院會銜，再送立法院審議。

    柯麗鈴期許未來能以多元、開放的態度，負責精進司法官養成教育，也希望學員具有高度、廣度及暖度等三度，從心出發，受訓完成後能符合人民期待。

    法務部長蔡清祥勉勵柯麗鈴勇於淘汰不適任的學員。（記者吳政峰翻攝）

    法務部長蔡清祥勉勵柯麗鈴勇於淘汰不適任的學員。（記者吳政峰翻攝）

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