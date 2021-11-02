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    學習司法官酒後辱警判緩起訴 核定「廢訓」前主動離訓

    韓姓學習司法官涉嫌酒後辱罵員警三字經滋事，今天被台北地檢署依侮辱公務員罪嫌處分緩起訴1年，韓男酒後嗆警案曝光後，引發軒然大波，被司法院學院評為「不及格」後，韓已主動申請離訓，並於昨日離訓，將送請保訓會核定。（資料照）

    韓姓學習司法官涉嫌酒後辱罵員警三字經滋事，今天被台北地檢署依侮辱公務員罪嫌處分緩起訴1年，韓男酒後嗆警案曝光後，引發軒然大波，被司法院學院評為「不及格」後，韓已主動申請離訓，並於昨日離訓，將送請保訓會核定。（資料照）

    2021/11/02 14:48

    〔記者楊國文／台北報導〕韓姓學習司法官涉嫌酒後辱罵員警三字經滋事，今天被台北地檢署依侮辱公務員罪嫌處分緩起訴1年，韓男酒後嗆警案曝光後，引發軒然大波，被司法院學院評為「不及格」後，韓已主動申請離訓，並於昨日離訓，將送請保訓會核定。

    法務部指出，韓男主動申請離訓或若有人遭到「廢訓」，都不致於影響往後再參加司法官考試的資格，不過，若被「廢訓」，幾乎等同於出包而遭退訓，將來欲再通過司法官考試遭錄取的機會將微乎其微。

    司法官學院指出，韓男為62期學習司法官，今年8月30日正式報到受訓，此案發生後，司法官學院隨即召開考評會，認為其言行已經違反「法務部司法官學院學員守則」，決議將他的品德學識成績評為「不及格」，這項處分仍須依規定送訓委會審議通過後，由公務員保訓會核定作成「廢訓」處分。

    據了解，韓男在考評會開會後，即主動申請離訓，並於本月1日離訓，總計韓受訓僅2個月。

    有同期學習司法官認為，韓因酒後惹事，失去成為司法官機會，太不值得了。

    台北地檢署緩起訴指出，韓男於今年10月9日晚間前往台北市大安區一家餐廳飲酒，翌日凌晨與餐廳內其他人士發生衝突，韓男請友人報警，不料，韓男與到場員警爆發口角，竟公然辱罵三字經，嗆說「我是司法官學院的學習司法官」，被警方函送偵辦。（15:01更新）

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