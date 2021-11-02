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    首頁　>　社會

    學習司法官酒後嗆警三字經被退訓 賠錢換緩起訴

    台北地檢署考量韓男已與2名被嗆的員警和解，今針對侮辱公務員的部分予以緩起訴1年。 （記者錢利忠攝）

    台北地檢署考量韓男已與2名被嗆的員警和解，今針對侮辱公務員的部分予以緩起訴1年。 （記者錢利忠攝）

    2021/11/02 10:31

    〔記者錢利忠／台北報導〕韓姓學習司法官日前在餐廳與學長及其女友聚會，幾杯黃湯下肚後，他見餐廳老闆娘的男友正在打老闆娘的小孩，便請學長女友代為報警，警方到場後，他卻失控對警方爆粗口，狠嗆「我是台北地檢署的」，事後他不僅被司法官學院退訓，還被法辦；台北地檢署考量他已與2名被嗆的員警和解，今針對侮辱公務員的部分予以緩起訴1年。

    關於韓男獲緩起訴的條件，他須支付國庫3萬元處分金；另外，韓男因涉嫌對獲報到場的劉姓、邱姓員警爆粗口，另被2警控告妨害名譽，韓男事後與劉姓警員達成8萬元和解，並依從邱姓警員要求，捐款6萬元給喜憨兒基金會，這才獲2警撤告，此部分予以不起訴。

    檢方調查，才剛通過司法官特考的韓男，原是司法官學院62期受訓學員，10月9日晚上，他與學長及學長女友到北市大安區的餐廳聚餐，幾杯黃湯下肚後，在餐廳內小睡片刻，卻被餐廳老闆娘男友打老闆娘小孩的聲響吵醒，他便請學長女友報警處理。

    警方獲報到場後，韓男原想大事化小，但餐廳老闆娘的兒子卻引領警方進入餐廳，此時，韓男質疑警方沒有搜索票就進餐廳，因此與警方爆發口角，當時已喝醉的他，一時情緒失控，涉嫌對2名員警爆粗口，2警詢問他的身分時，他則嗆說「我是司法官學院的學習檢察官」，警方接著問他，是在哪個地檢署擔任學習司法官？他則回說：「我是台北地檢署的」。

    韓男酒後嗆警的新聞曝光後，司法官學院隨即召開考評會，考量其言行已違反「司法官學院學員守則」，決議將他的品德學識成績評為不及格。

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