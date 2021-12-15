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    中國發布「人民法院台胞權益保障十大典型案例」 陸委會：「以融促統」統戰

    陸委會表示，政府希望我國人在中權益都能受到普遍性及符合民主法治價值的程序與實體保障，而非以個案樣板式包裝成惠台措施，遂其「以融促統」之統戰目的。（資料照）

    陸委會表示，政府希望我國人在中權益都能受到普遍性及符合民主法治價值的程序與實體保障，而非以個案樣板式包裝成惠台措施，遂其「以融促統」之統戰目的。（資料照）

    2021/12/15 21:00

    〔記者陳鈺馥／台北報導〕中國最高人民法院昨（14）日發布「人民法院台胞權益保障十大典型案例」，中國國台辦發言人馬曉光今日說明，這些案例體現人民法院辦理涉台案件工作，強化全面平等保護、著力優化營商環境、堅持提供優質訴訟服務三個特點。對此，陸委會表示，政府希望我國人在中權益都能受到普遍性及符合民主法治價值的程序與實體保障，而非以個案樣板式包裝成惠台措施，遂其「以融促統」之統戰目的。

    陸委會指出，台商對於中國經濟發展有重大貢獻，台商在陸投資經營應受到合法保障，中國應依法保障投資人權益，並落實海峽兩岸投資保障和促進協議，確保台商投資財產及人身安全等權益保障。

    陸委會強調，台灣民眾在中國因案涉訟，政府一向主張中方應給予完善的司法權益保障。鑒於中方以「人民法院台胞權益保障十大典型案例」之方式發布，陸委會對於相關案例無從評論。惟政府希望我國人在中權益都能受到普遍性及符合民主法治價值的程序與實體保障，而非以個案樣板式包裝成惠台措施，遂其「以融促統」之統戰目的。

    陸委會提醒，中國的司法體制及法令規範與台灣存有差異，國人從事兩岸交流仍須注意中國社會或制度的獨特性，並應特別留意相關風險；陸委會亦將持續提供赴陸國人必要之協助，以維護其權益。

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