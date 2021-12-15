青年壓倒性支持四個不同意！謝佩芬、李妍慧竹市合體街頭民調

四大公投週六就要投票，民進黨發言人謝佩芬與新竹市議員李妍慧等人在新竹市街頭宣講，同步民調。（記者蔡彰盛攝）

2021/12/15 19:28

〔記者蔡彰盛、洪美秀／竹市報導〕民進黨發言人謝佩芬今天下午與民進黨新竹市議員李妍慧、陳建名、曾資程與鄭美娟在新竹車站前補習街以街頭民調與短講，號召青年人口「出門投票」、「返鄉投票」、投下「四個不同意」，為週六的四大公投最後衝刺。

街頭民調於下午4點半開始，短短半小時就吸引超過50名25歲以下青年或學子表達意見，表態「會投票」的民眾比「不會投票」多3倍以上；而在四項公投表態方面，4個議題的不同意票，也以壓倒性優勢多過同意票。

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剛有投票權的高中生張同學說，「一定會出門投票」，因為「要讓大人知道年輕人有在想，公投跟大選絕對要分開，才能針對議題理性討論」。

首投族陳先生則說，「能源轉型太重要，一定會支持天然氣三接設立，用綠能轉型否決危險的核四電廠」。從事服務業的朱小姐說，一定會為了下一代的永續環境、未來世代的台灣國際地位投下四個不同意票，「台灣要參與國際市場，要照規矩來，才能長遠走下去。」

謝佩芬說，新竹市是年輕的城市，青少年對於公共事務的表現也相當積極。「有還未滿18的學生跟我說好想投下四個不同意，超級開心！」。謝佩芬對來往群眾宣講「台灣已經用優質防疫措施保住了經濟發展，民主政治的下一哩路就是四大公投。四個不同意，為全台灣投下光明的未來。」

李妍慧說，從9月到現在已經參加超過20場街頭宣講，參與雖然熱烈，但「返鄉投票的青年人還沒有想像中的多」，因此決定上街號召25歲以下市民踴躍參與公投，讓青年聲音不缺席這次的四大公投。

李妍慧說，「供電穩定以及能源安全對科技首都新竹來說太重要」，若這次能源轉型進程被切斷，不僅威脅新竹半導體產業發展，更可能影響國際廠商投資意願，「不僅新竹，全台灣都會是國民黨惡意阻擋的受害者。」

民進黨發言人謝佩芬與新竹市議員李妍慧等人今天下午合體街頭民調，號召年輕人返鄉投票。（記者洪美秀攝）

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