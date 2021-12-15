高雄推動智慧城市 林欽榮：為2022智慧城市展暖身

高雄市長陳其邁暢談一年半來、推動智慧城市建設成果。（記者王榮祥翻攝）

2021/12/15 18:31

〔記者王榮祥／高雄報導〕迎接2022智慧城市展在高雄暨高雄市智慧城市推動委員會2021年會今登場，產官學研界重量級領導者、及國內外ICT大廠代表近百人齊聚一堂，高市副市長林欽榮指出，今天會議、是為2022智慧城市展在高雄暖身。

會議在高雄站覽館舉行，國發會主委龔明鑫、政務委員唐鳳、交通部次長祁文中均專程到場致意。

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林欽榮表示，今天會議與成果展，也是為明年三月首度採取台北、高雄雙主場的智慧城市展「智慧大高雄、市民好生活」暖身，屆時將以高雄為嶄新舞台，展示智慧城市新南向輸出的創新作為。

他說明，今天活動邀請實踐大學帶來別開生面的戲劇演示，期望能自高雄市民的在地生活觀察視角出發，呈現高雄智慧城市推動5大項目：農漁養殖、水利監測、醫療照護、交通預警、人流警示。

他指出，從生活化角度演繹「高雄智慧城市推動發展成果及未來展望」，智慧城市的各項整合應用科技必須讓市民有感，也才能起到效用，真正為了創建更好的生活而起到關鍵的效用，相信透過這方式，能讓與會者感受到高雄這一年來，透過智慧應用所帶來的轉變。

被活動主持人陳雅琳問到，高市各局處一年來有上百項智慧城市成果，其中最為關鍵且最具高雄特色的是什麼，林欽榮說明「跨域平台的建置與運作」，最為貼近市民生活的基礎骨幹，分別是「綠電管理資訊整合平台」、「智慧水利監測密網」、「救急救難一站通」、「智慧運輸中心」及「中油施工戰情室」。

例如交通局推動的智運管理平台，綜理全市的交通運輸資訊，其中也納入私部門的共享運具資訊的嫁接與開放，並以5G-AIoT為核心，加強交控系統的優化及大數據分析，同時與其他部門，包括公共運輸、停車管理、交通安全、氣象等協同運作，透過資料介接進行應用加值服務，真正實現智慧旅運服務的目標。

「救急救難一站通」，對於到院前心跳停止、重大創傷、急性冠心症、急性腦中風等搶救時間敏感的急重症救護，進行最適化派遣送醫；「智慧水利監測密網」，以土石流警戒應變資訊系統預警、調動人員，立即疏散撤離作業並即時掌握撤離資訊。

他強調，現在的高雄已從重工業城市將轉骨成為智慧城市，除基礎建設的革新與改造，由腦神經中樞驅動的智慧化作業，將起到打通任督二脈的奇效，透過跨域平台，革新決策的流程及方法，高雄市政府將會持續進行跨域溝通、資料共享及協作，持續推動城市的智慧化治理，讓政府能由宏觀視野展開各領域的數位管理，通盤性地解決各項城市中的治理難題，讓市民過得更好、城市能走在更前面。

迎接2022智慧城市展在高雄暨高雄市智慧城市推動委員會2021年會，今在高雄展覽館登場。（記者王榮祥翻攝）

科技政委唐鳳出席高雄智慧城市推動委員會年會。（記者王榮祥翻攝）

高市副市長林欽榮與名主播陳雅琳分享高雄推動智慧城市成果。（記者王榮祥翻攝）

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