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    頭戴「貝雷帽」跳傘遭纏繞重摔在地傳是星光部隊 軍方未證實

    網傳昨天上午在屏東有傘兵傘訓「差一點摔死」，身分是星光部隊成員，軍方並未證實。（取自爆廢公社公開版）

    網傳昨天上午在屏東有傘兵傘訓「差一點摔死」，身分是星光部隊成員，軍方並未證實。（取自爆廢公社公開版）

    2021/12/15 17:06

    〔記者吳書緯／台北報導〕網友昨在社群網站上傳影片，屏東有傘兵進行跳傘時，因為發生傘繩纏繞「差一點摔死」，軍方第一時間對外強調，受訓官兵訓練紮實，13日跳傘時全依空中標準作業程序應變，處置得宜並未受傷，但對於該名傘兵是否為新加坡來台受訓的「星光部隊」則不願證實，僅表示國軍與外軍的交流，均按照既定計畫進行。

    民眾昨於臉書「爆廢公社公開版」上傳一段影片，指他在昨天上午在屏東目擊有陸軍航特部傘兵跳傘過程發生傘繩纏繞，「差一點摔死」。陸軍航特部證實這段影片所指的「傘繩纏繞」確有其事，但根本沒有所謂「差一點摔死」之說，且影片所攝的是前天（13日）的過程。

    陸軍航特部強調，該位傘兵在半空中發生傘繩纏繞狀況時，依標準程序應變，雖然著陸地點為柏油路面，較不理想，仍屬於潮州傘訓場的範圍，且並未受傷。

    不過，此事也牽扯出「案外案」，由於該名傘兵頭戴貝雷帽，軍服式樣也與國軍現行式樣有所不同，據判斷為來台受訓的新加坡武裝部隊「星光部隊」的成員。

    對此，陸軍航特部發言人王俊傑少將受訪時不願證實該位傘兵的身分，對於傘兵是否為本國籍也未做證實，僅表示相關跳傘過程皆已向各界說明，而最重要的是沒有受傷，並表示國軍與外軍的交流，均按照既定計畫進行。

    中華民國和新加坡「星光演習」自1975年訓練至今，新加坡獲准在我國屏東恆春、雲林斗六、新竹湖口等地，訓練步兵、砲兵、裝甲部隊和突擊連隊，「星光部隊」也是我國和新加坡的軍事正式交流。

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