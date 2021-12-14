為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    傘兵「差點摔死」？ 軍方稱「根本沒受傷」 ：訓練紮實且應變得宜

    網傳今天上午在屏東有傘兵傘訓「差一點摔死」，軍方澄清，這是昨天的畫面，而且因為「訓練紮實、應變得宜」，這名傘訓官兵根本沒受傷。（取自爆廢公社公開版）

    網傳今天上午在屏東有傘兵傘訓「差一點摔死」，軍方澄清，這是昨天的畫面，而且因為「訓練紮實、應變得宜」，這名傘訓官兵根本沒受傷。（取自爆廢公社公開版）

    2021/12/14 23:48

    〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣縣道189線是潮州鎮往返新埤鄉幹道，也是傘兵傘訓場範圍，軍方近期正進行傘訓，會不定時管制，也吸引不少民眾圍觀；今天有人在臉書社團上傳影片，指稱航特部官兵跳傘時傘繩纏繞、「中（應為重）摔在地」；不過，軍方晚間澄清，網路上流傳的狀況應該是昨天發生的事，其實因為這名受訓官兵訓練紮實，全依空中標準作業程序應變，著地的地點雖不理想，但因為應變得宜，身體狀況正常、並未受傷。

    今晚有民眾於臉書「爆廢公社公開版」上傳一段影片，指他上午在屏東目擊有陸軍航特部傘兵跳傘過程發生傘繩纏繞，「差一點摔死」，批評現場連緊急救助都沒有，但影片中拍攝到有其他官兵立即奔跑前往查看；但這名網友依舊怒嗆「養這些官不知道在幹什麼」？

    陸軍航特部：網路指稱的時間也不對

    陸軍航特部證實這段影片所指的「傘繩纏繞」確有其事，但根本沒有所謂「差一點摔死」之說，且影片所攝的是昨天（13日）的過程，當天早上傘訓時，學員由空軍第六聯隊C-130運輸機載運至潮州傘訓場上空，該學員在降落過程中均遵照標準作業程序（SOP）落實，在半空中發生傘繩纏繞狀況時，依標準程序應變，雖然著陸地點為189縣道的柏油路面，較不理想，仍屬於潮州傘訓場的範圍。

    陸軍航特部強調，該學員降落在較硬的路面，但未受傷，且是自行走回旁邊的基地，經現場醫護人員詳查後，確認身體狀況均正常，沒有受傷。

    此外，民眾也發現國軍今天持續進行傘訓，明顯未受此事影響。

    陸軍航特部表示，跳傘擁許多臨時狀況需要處置，而其中最常見的就屬傘繩纏繞，學員在跳出機艙後必須先數4秒，再抬頭檢查傘，若有纏繞情況，必須進行解開等標準作業程序，該名學員已有傘證，一定是經過「地面訓練」、「測評」兩階段訓練完成後才能登機跳傘。

    陸軍航特部強調，訓練一定有風險，所以就是要藉由訓練作好風險的管控，也進一步在訓時累積應變的能力，進而提昇我國國軍戰力，而該名學員「訓練紮實、應變得宜」，相關空中處理程序完全沒問題，民眾不用緊張。

    陳姓退伍傘兵笑稱，傘繩纏繞大家都不想遇到，但確實是常見的狀況，且只要傘有全張開，加上落地保護姿勢有作好，就算是柏油路也很難受傷，亂猜測反而易打擊士氣。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    跳傘墜千呎奇蹟生還 秦良丰吐心聲：最想和家人出遊過夜
    2021/11/16 19:17

    跳傘墜千呎奇蹟生還 秦良丰吐心聲：最想和家人出遊過夜
    俄聯合軍演力挺盟友 2傘兵遇大風相撞墜地畫面曝光
    2021/11/13 16:21

    俄聯合軍演力挺盟友 2傘兵遇大風相撞墜地畫面曝光

    ⟪王者源起⟫台灣上線 遊戲搶先看！
    陸航豐年基地案喊停 立院預算中心：清泉崗基地案也缺錢
    2021/10/26 21:39

    陸航豐年基地案喊停 立院預算中心：清泉崗基地案也缺錢
    驚悚！他開降落傘「全纏在一起」 4300公尺高空旋轉全都錄
    2021/07/23 23:50

    驚悚！他開降落傘「全纏在一起」 4300公尺高空旋轉全都錄

    節能表現傑出 臺灣菸酒首獲金獎肯定
    主傘張開不全航特部傘兵急拉副傘平安著陸 空跳訓練暫停
    2021/03/31 15:55

    主傘張開不全航特部傘兵急拉副傘平安著陸 空跳訓練暫停
    士官學員傘訓空跳疑解脫器故障 急拉副傘平安著陸
    2020/12/23 15:03

    士官學員傘訓空跳疑解脫器故障 急拉副傘平安著陸
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播