傘兵「差點摔死」？ 軍方稱「根本沒受傷」 ：訓練紮實且應變得宜

網傳今天上午在屏東有傘兵傘訓「差一點摔死」，軍方澄清，這是昨天的畫面，而且因為「訓練紮實、應變得宜」，這名傘訓官兵根本沒受傷。（取自爆廢公社公開版）

2021/12/14 23:48

〔記者陳彥廷／屏東報導〕屏東縣縣道189線是潮州鎮往返新埤鄉幹道，也是傘兵傘訓場範圍，軍方近期正進行傘訓，會不定時管制，也吸引不少民眾圍觀；今天有人在臉書社團上傳影片，指稱航特部官兵跳傘時傘繩纏繞、「中（應為重）摔在地」；不過，軍方晚間澄清，網路上流傳的狀況應該是昨天發生的事，其實因為這名受訓官兵訓練紮實，全依空中標準作業程序應變，著地的地點雖不理想，但因為應變得宜，身體狀況正常、並未受傷。

今晚有民眾於臉書「爆廢公社公開版」上傳一段影片，指他上午在屏東目擊有陸軍航特部傘兵跳傘過程發生傘繩纏繞，「差一點摔死」，批評現場連緊急救助都沒有，但影片中拍攝到有其他官兵立即奔跑前往查看；但這名網友依舊怒嗆「養這些官不知道在幹什麼」？

請繼續往下閱讀...

陸軍航特部：網路指稱的時間也不對

陸軍航特部證實這段影片所指的「傘繩纏繞」確有其事，但根本沒有所謂「差一點摔死」之說，且影片所攝的是昨天（13日）的過程，當天早上傘訓時，學員由空軍第六聯隊C-130運輸機載運至潮州傘訓場上空，該學員在降落過程中均遵照標準作業程序（SOP）落實，在半空中發生傘繩纏繞狀況時，依標準程序應變，雖然著陸地點為189縣道的柏油路面，較不理想，仍屬於潮州傘訓場的範圍。

陸軍航特部強調，該學員降落在較硬的路面，但未受傷，且是自行走回旁邊的基地，經現場醫護人員詳查後，確認身體狀況均正常，沒有受傷。

此外，民眾也發現國軍今天持續進行傘訓，明顯未受此事影響。

陸軍航特部表示，跳傘擁許多臨時狀況需要處置，而其中最常見的就屬傘繩纏繞，學員在跳出機艙後必須先數4秒，再抬頭檢查傘，若有纏繞情況，必須進行解開等標準作業程序，該名學員已有傘證，一定是經過「地面訓練」、「測評」兩階段訓練完成後才能登機跳傘。

陸軍航特部強調，訓練一定有風險，所以就是要藉由訓練作好風險的管控，也進一步在訓時累積應變的能力，進而提昇我國國軍戰力，而該名學員「訓練紮實、應變得宜」，相關空中處理程序完全沒問題，民眾不用緊張。

陳姓退伍傘兵笑稱，傘繩纏繞大家都不想遇到，但確實是常見的狀況，且只要傘有全張開，加上落地保護姿勢有作好，就算是柏油路也很難受傷，亂猜測反而易打擊士氣。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法