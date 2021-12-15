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    首頁　>　政治

    焚化爐回饋金辦餐會出現政治人物 盧秀燕︰里長不適用行政中立法

    風雨操場完工，市議員李天生質疑竟利用回饋金辦3場活動，質疑行政不中立（記者蘇金鳳攝）

    風雨操場完工，市議員李天生質疑竟利用回饋金辦3場活動，質疑行政不中立（記者蘇金鳳攝）

    2021/12/15 14:03

    〔記者蘇金鳳／台中報導〕烏日南里里動用焚化爐回饋金舉辦餐會一事，民進黨市議員李天生今天在市議會質疑里長有邀請特定政治人物到場，明年就要選舉，是否違反回饋金使用規定及行政中立？市長盧秀燕表示，回饋金使用，要經過監督委員會審查通過，同時尊重地方意見，交由里長主導，而里長並不受到行政中立法的規範。

    市長盧秀燕強調，回饋金使用行之有年，目的是回饋地方，因此完全交由里長主導，餐會活動也有其他政治人物助理到場，並沒有不公平，而里長並不適用行政中立法的規範。

    中市議會今天進行市政總質詢，市議員李天生表示，烏日南里里風雨操場完工，南里里使用焚化爐回饋金，分別於12月6日舉辨「風雨運動場啟用典禮」，12月12日舉辨「風雨操場落成感恩餐會」，另外社區發展協會訂12月18日再舉辦「110年度南里里民文康聯誼活動」，一個風雨操場的完工，竟要辦3次餐會，令人不解。

    李天生指出，其中感恩餐會共辦75桌，每桌4千元，共花了30萬，同時只邀請特定政治人物到場，涉嫌違反行政中立。

    李天生質疑，焚化爐回饋金為政府公帑，使用在辦理餐會，菜色豐富，同時還有外地人網紅「音地大帝」參加享用，如此花費涉嫌違法，難杜悠悠之口。

    民政局長吳世瑋說明，焚化爐回饋金使用，需要提報計畫並經監督委會審查通過，至於如何使用，則尊重地方意見，交由里長主導，不過超過10萬元活動，委由公所代辨理發包，至於參加對象，完全由里長主導。

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