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    直攻2024總統？傳農曆年前後宣布 侯友宜： 大家想太多了

    傳出新北市長侯友宜在農曆年前後有「重大宣布」，對此，侯友宜表示，大家想太多了。（記者賴筱桐攝）

    傳出新北市長侯友宜在農曆年前後有「重大宣布」，對此，侯友宜表示，大家想太多了。（記者賴筱桐攝）

    2021/12/15 11:06

    〔記者賴筱桐／新北報導〕新北市長侯友宜在臉書發表對公投的看法，引發各界政治解讀，媒體報導，侯友宜將於農曆年前後有「重大宣布」，外傳將放棄競選連任，直攻2024總統大位。侯友宜今天對此表示，「哎！大家想太多了」，不管臉書寫了多少內容，只是想傳達當初參選的核心價值，大家真的不要想太多。

    侯友宜今天在市政會議後受訪表示，不管臉書寫了多少內容，只是想傳達自己的核心價值，當初他出來選舉的目的，是希望中華民國在台灣這塊土地上，每個人團結在一起，不要對立、衝突，大家攜手合作，全力守住台灣這塊寶地，找回台灣人純樸、善良、團結的心，努力做事、好好往前走，這是他3年多前說的一段話，他擔任警察，也是一輩子以此信念守護人民安全，他只不過把當年的行動與價值，再度跟市民朋友報告，所以大家真的不要想太多。

    另外，國民黨主席朱立倫上任已2個多月，新北市黨部主委人選懸而未決，獲得侯友宜、新北市議長蔣根煌背書的新北市議員林金結，屢遭已讀不回。對此，侯友宜說，從頭到尾都尊重黨的意見，他個人沒有意見。

    至於是否影響國民黨2022年的選舉布局，侯友宜表示，尊重國民黨的想法與規劃，他認為，只要找到好的人選，大家攜手合作，有理想、有抱負，為新北市做出人民有感受的事情，齊心齊力、好好做事。

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