抗擊中國進犯 美前國安顧問再倡：台灣警局佈飛彈、訓練民兵

美國前白宮國安顧問歐布萊恩（Robert C. O'Brien）。（路透資料照）

2021/12/14 17:22

〔記者呂伊萱／台北報導〕美國前白宮國安顧問歐布萊恩（Robert C. O'Brien）今表示，中國意圖武統台灣的行為是不能被接受的，因此他近期提出「刺蝟之島」的概念，主張美國盟國應向台灣提供大量武器，可在解放軍登陸前進行第一波攻擊，包括台灣2000多個警察局都能部署刺針飛彈；他並提議建立一支訓練有素的民兵隊伍，抵禦中國進犯。

對於刺針飛彈佈署的倡議，國防部長邱國正今年9月曾否定表示，剌針飛彈不同於手、步槍，危險性高，與建軍備戰範疇完全脫離，國防部絕對不會這麼做，「不是外國人一講就照辦」。

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歐布萊恩今天透過預錄影片在「2021台美日三邊印太安全對話」發表午餐演講。他指出，全球挑戰日益增加，威脅和平、安全、民主及自由等價值。烏克蘭及台灣受到威脅的新聞躍上世界頭條，此刻努力維護與生俱來的自由權利的重要性更甚以往。

歐布萊恩說，面對印太局勢，台灣有新南向政策、日本則提出「自由和開放印太」概念，美國的印太戰略即是為了對抗中國日益增強的影響力及中共在經濟、軍事及政治面向上具侵略性的脅迫行為。他強調，印太區域國家必須堅定不移地維護主權、自由和民主價值觀，而台灣將發揮重要作用。

歐布萊恩提到上週發生的尼加拉瓜外交轉向事件。他表示，中國持續拉攏台灣邦交國、意在孤立台灣，美國需要付出努力及投入資源，使台灣的友人持續站在台灣身邊。不過，北京更大的戰略目標是武統台灣；他強調，無論目標是烏克蘭、波羅的海還是台灣，這樣的行為在戰後時代都是不能被接受的，華盛頓和台北都必須迅速採取行動阻止中國。

歐布萊恩接著再次提及他曾公開倡議的「刺蝟之島」概念。歐布萊恩主張，美國盟國應向台灣提供大量打擊飛彈及武器，這些飛彈速度快而威力強大，可在中國軍隊登陸前，進行第一波攻擊。台灣亦可在台灣海峽建立禁入區，使中國的戰場更加複雜化，台灣也可在2000多個警察局內部署刺針飛彈。

歐布萊恩也主張建立民兵隊伍，他說，一支有組織、訓練有素、裝備精良、願意在中國侵略下拿起武器抵禦中國進犯的隊伍，對台灣的防禦至關重要。此外，美日和其他國家必須與台灣合作，他也樂見立陶宛、索馬利蘭這兩個小國無畏中國，與台灣同在。

歐布萊恩強調，不能讓台灣走上香港的路。後代能否繼續享受像今天這樣自由開放繁榮的印太環境，取決於我們採取何種行動捍衛自由。

歐布萊恩在演說中也提到，今年是聯合國第2758號決議50年，中國引據2758號決議將台灣排除在重要國際組織之外，但該決議僅表述中國代表權，並未排除台灣。北京這麼做不合條文，且很危險，因為台灣可提供專業知識及經驗，「聯合國應讓台灣擁有一席之地」，因此川普政府極力爭取台灣以觀察員地位參與聯合國相關組織，拜登政府看來也延續這項政策。

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