為達最佳瀏覽效果，建議使用 Chrome、Firefox 或 Microsoft Edge 的瀏覽器。

請至Edge官網下載 請至FireFox官網下載 請至Google官網下載
晴時多雲

自由電子報
自由影音
即時 熱門 政治 社會 生活 國際 地方 蒐奇
財經 娛樂 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 健康 地產 專區 服務
自由電子報APP 自由電子報粉絲團 自由電子報Line 熱門新訊
    限制級
    您即將進入之新聞內容 需滿18歲 方可瀏覽。
    未滿18歲
    或不同意本條款離開離開
    我同意
    我已年滿18歲進入進入
    根據「電腦網路內容分級處理辦法」修正條文第六條第三款規定，已於網站首頁或各該限制級網頁，依台灣網站分級推廣基金會規定作標示。 台灣網站分級推廣基金會（TICRF）網站：http://www.ticrf.org.tw
    首頁　>　政治

    抗擊中國進犯 美前國安顧問再倡：台灣警局佈飛彈、訓練民兵

    美國前白宮國安顧問歐布萊恩（Robert C. O'Brien）。（路透資料照）

    美國前白宮國安顧問歐布萊恩（Robert C. O'Brien）。（路透資料照）

    2021/12/14 17:22

    〔記者呂伊萱／台北報導〕美國前白宮國安顧問歐布萊恩（Robert C. O'Brien）今表示，中國意圖武統台灣的行為是不能被接受的，因此他近期提出「刺蝟之島」的概念，主張美國盟國應向台灣提供大量武器，可在解放軍登陸前進行第一波攻擊，包括台灣2000多個警察局都能部署刺針飛彈；他並提議建立一支訓練有素的民兵隊伍，抵禦中國進犯。

    對於刺針飛彈佈署的倡議，國防部長邱國正今年9月曾否定表示，剌針飛彈不同於手、步槍，危險性高，與建軍備戰範疇完全脫離，國防部絕對不會這麼做，「不是外國人一講就照辦」。

    歐布萊恩今天透過預錄影片在「2021台美日三邊印太安全對話」發表午餐演講。他指出，全球挑戰日益增加，威脅和平、安全、民主及自由等價值。烏克蘭及台灣受到威脅的新聞躍上世界頭條，此刻努力維護與生俱來的自由權利的重要性更甚以往。

    歐布萊恩說，面對印太局勢，台灣有新南向政策、日本則提出「自由和開放印太」概念，美國的印太戰略即是為了對抗中國日益增強的影響力及中共在經濟、軍事及政治面向上具侵略性的脅迫行為。他強調，印太區域國家必須堅定不移地維護主權、自由和民主價值觀，而台灣將發揮重要作用。

    歐布萊恩提到上週發生的尼加拉瓜外交轉向事件。他表示，中國持續拉攏台灣邦交國、意在孤立台灣，美國需要付出努力及投入資源，使台灣的友人持續站在台灣身邊。不過，北京更大的戰略目標是武統台灣；他強調，無論目標是烏克蘭、波羅的海還是台灣，這樣的行為在戰後時代都是不能被接受的，華盛頓和台北都必須迅速採取行動阻止中國。

    歐布萊恩接著再次提及他曾公開倡議的「刺蝟之島」概念。歐布萊恩主張，美國盟國應向台灣提供大量打擊飛彈及武器，這些飛彈速度快而威力強大，可在中國軍隊登陸前，進行第一波攻擊。台灣亦可在台灣海峽建立禁入區，使中國的戰場更加複雜化，台灣也可在2000多個警察局內部署刺針飛彈。

    歐布萊恩也主張建立民兵隊伍，他說，一支有組織、訓練有素、裝備精良、願意在中國侵略下拿起武器抵禦中國進犯的隊伍，對台灣的防禦至關重要。此外，美日和其他國家必須與台灣合作，他也樂見立陶宛、索馬利蘭這兩個小國無畏中國，與台灣同在。

    歐布萊恩強調，不能讓台灣走上香港的路。後代能否繼續享受像今天這樣自由開放繁榮的印太環境，取決於我們採取何種行動捍衛自由。

    歐布萊恩在演說中也提到，今年是聯合國第2758號決議50年，中國引據2758號決議將台灣排除在重要國際組織之外，但該決議僅表述中國代表權，並未排除台灣。北京這麼做不合條文，且很危險，因為台灣可提供專業知識及經驗，「聯合國應讓台灣擁有一席之地」，因此川普政府極力爭取台灣以觀察員地位參與聯合國相關組織，拜登政府看來也延續這項政策。

    不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

    相關新聞
    英軍接裝「天劍」防空系統 針對俄國Su-57匿蹤戰機而來
    2021/12/07 12:55

    英軍接裝「天劍」防空系統 針對俄國Su-57匿蹤戰機而來
    中科院飛彈廠房興建落後 邱國正：明年中旬完工
    2021/12/01 09:34

    中科院飛彈廠房興建落後 邱國正：明年中旬完工

    ⟪王者源起⟫台灣上線 遊戲搶先看！
    軍情動態》俄羅斯試射高超音速飛彈 成功擊中400公里外目標
    2021/11/30 11:52

    軍情動態》俄羅斯試射高超音速飛彈 成功擊中400公里外目標
    軍情動態》敘利亞稱遭以色列空襲 至少6士兵、2平民受傷
    2021/11/24 10:33

    軍情動態》敘利亞稱遭以色列空襲 至少6士兵、2平民受傷

    節能表現傑出 臺灣菸酒首獲金獎肯定
    政治今日熱門

    網友回應

    此網頁已閒置超過5分鐘，請點擊透明黑底或右下角 Ｘ 鈕。

    熱門推播