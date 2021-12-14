蔡英文：沒有外在壓力能影響台灣對民主和國際合作的承諾

蔡總統今出席「2021台美日三邊印太安全對話」並致詞。（翻攝自直播）

2021/12/14 10:01

〔記者呂伊萱／台北報導〕總統蔡英文今天表示，沒有任何外在壓力可以影響台灣對自由、人權及法治的承諾，尤其是和國際民主社群合作的努力。台灣會持續與理念相近夥伴合作，一同保護台灣珍視的價值及制度，並維護一個安全和平、自由開放的印太。

蔡總統今出席「2021台美日三邊印太安全對話」並致詞。蔡總統提到，今年如同去年，全球仍面臨許多挑戰，她首先再次感謝，日本、美國、捷克、立陶宛、波蘭及斯洛伐克在關鍵時刻一一馳援台灣疫苗。蔡總統並提到，近來有許多訪團來台，討論未來合作，也展示與民主台灣同在。正如同日前訪台的立陶宛國會議員所說，「我們很小，但我們很堅強，彼此團結，我們將更強大」。

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蔡總統並提到，我們上個月見證台灣代表處的成立，行政院政委唐鳳及駐美代表蕭美琴上週並參加美國民主峰會，分享台灣的成功民主故事、抗疫經驗以如何以數位方式對抗腐敗及極權。她強調，台灣傳達給世界的訊息很明確：「沒有任何外在壓力可以影響台灣對自由、人權及法治的承諾，尤其是和國際民主社群合作的努力和承諾。」

蔡總統強調，台灣會持續與夥伴合作，維護一個安全和平、自由開放的印太。台灣已準備好，讓生產鏈更為安全，並深化台美日經濟關係，及與志同道合的夥伴合作推動疫後復甦。此外，台灣9月申請加入跨太平洋夥伴全面進步協定（CPTPP），展現對區域經濟發展及復甦的貢獻。

總統指出，過去兩年許多國家艱難抗疫，但在這時專制政權持續進犯，對民主國家而言，是一記醒鐘。就國土面積而言，台灣也許小，但台灣對區域及世界而言都很重要，台灣在生存危機下努力不懈，持續堅守對民主的承諾。

總統重申，面對挑戰，台灣不會退讓，將與理念相近夥伴合作，一同保護台灣珍視的價值及制度。

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