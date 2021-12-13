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    首頁　>　政治

    日本好多人支持！ 要求修正教科書 不再稱「台灣是中國的」

    矢板明夫今發文透露，日本民間團體「台灣研究論壇」舉辦為台灣正名的署名活動，要求日本政府更正在中小學課本上對台灣的介紹，不再稱台灣是中國的一部分，「活動得到了過路民眾的積極支持」。（圖取自矢板明夫臉書）

    矢板明夫今發文透露，日本民間團體「台灣研究論壇」舉辦為台灣正名的署名活動，要求日本政府更正在中小學課本上對台灣的介紹，不再稱台灣是中國的一部分，「活動得到了過路民眾的積極支持」。（圖取自矢板明夫臉書）

    2021/12/13 20:44

    〔即時新聞／綜合報導〕日本《產經新聞》台北支局長矢板明夫今（13）日發文透露，日本民間團體「台灣研究論壇」舉辦為台灣正名的署名活動，要求日本政府更正在中小學課本上對台灣的介紹，不再稱台灣是中國的一部分，在車站前擺攤連署「得到了過路民眾的積極支持」。

    矢板明夫指出，前東京都港區議會議員、也是他松下政經塾的學長山本閉留己，昨天在上野車站前，參加了一場為台灣正名的署名活動，該活動是由日本「台灣研究論壇」主辦的，論壇會長永山英樹是著名的友台人士，經常在週末出沒在各大車站前，舉辦類似的署名活動，「最近幾年，支持台灣的日本民眾越來越多，和這些日本人多年的默默努力是分不開的」。

    矢板明夫接著說，今年7月，日本內閣會議發布的2021年防衛白皮書，首度將台灣從中國章節抽離，改放到美中關係獨立探討，「日本政府會這麼做，據說友台人士們的署名活動也發揮了一定的作用」。

    矢板明夫話鋒一轉指出，但在今天的日本，中小學課本、地圖、詞典，還有在日本媒體的報導中，仍有很多對台灣的描述有不公正或不正確的地方，「今後，我也會在日本媒體上，繼續呼籲改進」。

    矢板明夫透露，前東京都港區議會議員、也是他松下政經塾的學長山本閉留己，昨天在上野車站前參加一場為台灣正名的署名活動。（圖取自矢板明夫臉書）

    矢板明夫透露，前東京都港區議會議員、也是他松下政經塾的學長山本閉留己，昨天在上野車站前參加一場為台灣正名的署名活動。（圖取自矢板明夫臉書）

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