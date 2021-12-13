南投縣長選戰又一章 綠營陳紀衡再邀藍軍許淑華公投辯論

民進黨南投縣集集鎮長陳紀衡就四大公投案邀請國民黨立委許淑華辯論。（記者謝介裕攝）

2021/12/13 12:47

〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣民進黨縣長參選人、集集鎮長陳紀衡面對國民黨縣長參選人、立委許淑華就四大公投案辯論一事「冷回應」的態度，並不氣餒，今日上午10時許，親自帶著公投辯論邀請函前往其南投服務處，再度展現誠意提出邀請，並強調，時間、地點都可由許淑華決定，盼彼此的辯論能讓縣民更了解公投對南投的意義及重要性。

陳紀衡因未遇到許淑華，所以其遞送的公投辯論邀請函，係由許淑華南投服務處主任黃書杭代表接受，邀請許在本月16日下午6時在集集民生路停車場就公投進行辯論，並強調，假使許淑華對時間及地點有意見、想更改，他也都可配合。

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陳紀衡指出，四大公投案對南投縣的未來影響甚大，尤其是南投降空污的解方，而多數縣民對四大公投仍有不解之處，目前藍綠陣營宣講公投，多半是針對各自的支持者做演講，但對於廣大的中間選民或立場未定的人來說，對公投議題仍是一知半解，為了讓更多人參與公投，了解公投案對南投的影響，才會邀請國民黨縣長參選人許淑華一起辯論。

隨後，陳紀衡提高分貝量表示，國民黨陣營宣稱要改善南投空污問題，台中火力發電廠（簡稱中火）便須降載發電量，那麼就必須支持重啟核四廠，但事實上，核四廠想要重新啟用，最快也須11至15年時間，反觀，中油第三天然氣接收站（簡稱三接站）只要3年便可啟用，何必捨近求遠？顯然，國民黨所言並非事實，也呼籲民眾勿被其烏賊術混淆、蒙蔽。

許淑華說，距離本月18日公投投票日僅剩5天，她重申，實在抽不出時間與陳紀衡辯論，且各自將自己堅持的理念向外推廣，尋求更多人的友持及認同，也遠比2人之間的辯論來得更重要，也希望對方能多加體諒。

民進黨南投縣集集鎮長陳紀衡就四大公投案邀請國民黨立委許淑華辯論。（記者謝介裕翻攝）

民進黨南投縣集集鎮長陳紀衡提出四大公投案的辯論時間及地點。（記者謝介裕翻攝）

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