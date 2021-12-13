南投縣長選戰又一章 綠營陳紀衡再邀藍軍許淑華公投辯論
〔記者謝介裕／南投報導〕南投縣民進黨縣長參選人、集集鎮長陳紀衡面對國民黨縣長參選人、立委許淑華就四大公投案辯論一事「冷回應」的態度，並不氣餒，今日上午10時許，親自帶著公投辯論邀請函前往其南投服務處，再度展現誠意提出邀請，並強調，時間、地點都可由許淑華決定，盼彼此的辯論能讓縣民更了解公投對南投的意義及重要性。
陳紀衡因未遇到許淑華，所以其遞送的公投辯論邀請函，係由許淑華南投服務處主任黃書杭代表接受，邀請許在本月16日下午6時在集集民生路停車場就公投進行辯論，並強調，假使許淑華對時間及地點有意見、想更改，他也都可配合。
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陳紀衡指出，四大公投案對南投縣的未來影響甚大，尤其是南投降空污的解方，而多數縣民對四大公投仍有不解之處，目前藍綠陣營宣講公投，多半是針對各自的支持者做演講，但對於廣大的中間選民或立場未定的人來說，對公投議題仍是一知半解，為了讓更多人參與公投，了解公投案對南投的影響，才會邀請國民黨縣長參選人許淑華一起辯論。
隨後，陳紀衡提高分貝量表示，國民黨陣營宣稱要改善南投空污問題，台中火力發電廠（簡稱中火）便須降載發電量，那麼就必須支持重啟核四廠，但事實上，核四廠想要重新啟用，最快也須11至15年時間，反觀，中油第三天然氣接收站（簡稱三接站）只要3年便可啟用，何必捨近求遠？顯然，國民黨所言並非事實，也呼籲民眾勿被其烏賊術混淆、蒙蔽。
許淑華說，距離本月18日公投投票日僅剩5天，她重申，實在抽不出時間與陳紀衡辯論，且各自將自己堅持的理念向外推廣，尋求更多人的友持及認同，也遠比2人之間的辯論來得更重要，也希望對方能多加體諒。