規範網路平台下架性私密影像義務 高嘉瑜提修法

立委高嘉瑜（左二）、蔡易餘（右二）、何志偉（右一）、許智傑（左一）13日召開「性別暴力零容忍! 誰作被害人後盾？性侵害及性隱私犯罪防治法，即時下架性影音保護被害人」記者會。（記者羅沛德攝）

2021/12/13 11:02

〔記者謝君臨／台北報導〕歷經網紅「小玉」換臉事件、男友林秉樞家暴案，民進黨立委高嘉瑜依舊堅強，持續推動性侵害及性隱私相關修法。高嘉瑜今指出，為加強有關性私密影音及網路合成性影音散布等犯罪行為防治，保護被害人、即時下架性影音，並建置溫暖的司法環境，因此提案修正「性侵害犯罪防治法」部分條文。

民進黨立委高嘉瑜、蔡易餘、何志偉、許智傑、江永昌今共同舉行記者會，邀請國家通訊傳播委員會專門委員閻立泰、衛福部保護服務司簡任視察林春燕與會。

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高嘉瑜指出，現行法制針對性私密影像仍有缺口，刪除部分，僅針對妨害秘密、散布猥褻物品罪，未考量私密影像特殊性；下架部分，並無法律與罰則；被害人保護部分，現行性侵害防治法未包含虛擬性暴力，被害人保護、心理諮商等相關法規。針對上述缺口，本次修法提出相關對策。

高嘉瑜說明，本次修法重點包括：首先，為增加性隱私的保護，將「性侵害犯罪防治法」修改為「性侵害及性隱私犯罪防治法」；其次，將先前刑法提案「色情報復」及「深偽色情」納入本法規範；第三，增訂性影音下架義務，以及違反下架義務的處罰規定；最後，加強被害人的實體及程序保護。

高嘉瑜進一步指出，本次修法納入性隱私罪規定，以保密被害人的個人資料、即時下架性影音、保全證據、明定不得報導或揭露之事項及其處罰之法律效果、確保陪同被害人在場及陳述意見權、採取偵審適當隔離措施、禁止性別歧視、規範審判公開之原則與例外，以充分保護被害人，建置溫暖的司法環境。

許智傑說，對於高嘉瑜的事情感到非常傷心難過，也呼籲她要堅強，最重要的是將來不要再發生這樣的傷害。網路平台很多業者認為內容不歸他管，但是內容和電影一樣，有限制級電影，業者應付篩選責任，在網站上有類似案件發生，也必須要求業者主動下架，並存檔送交司法單位，業者要所作為。

蔡易餘說，這是一個嶄新的立法模式，訂定平台下架義務，業者要到警局備案，並掌握影片在一年內是否持續被上傳到平台，違法有罰則。蔡說，高嘉瑜在立院有很多好朋友，絕不會只有蔡易餘，「我也不會吃醋，希望法律順利通過」。

「很久沒聽到高嘉瑜用丹田的笑聲，還滿懷念的，被她轟炸十年，也是好事」。何志偉表示，NCC說只要接到相關申訴，會請業者自律，但當它背後有病態的、不正確的網路使用方式，所有相關影片就應下架。何說，衛福部、NCC有承諾成立另一個平台、專案小組，針對不雅影音做最快處理，也會就境外部分做處置。

江永昌強調，支持修法、加重罰則，政府必須正視家暴，並解決受害者認為沒有管道、求助無門的重大屏障，擬定相關政策、防患於未然。

閻立泰說，NCC有參考歐盟、國外法律規範做相關調整，希望除了建立平台的問責機制以外，遇到特殊狀況快速下架處理，今天這些修法方向也在思考的方向中，將儘速處理。林春燕說，包括禁止揭露、性私密影像即時下架等，都在研議當中，涉及相關部會，將再開會研議，朝這個方向一起努力。

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