曝林秉樞10年前曾裝熟 蔡易餘：敷衍他就不鳥我了

立法院民進黨團今舉行輿情回應記者會。（記者謝君臨翻攝）

2021/12/06 12:05

〔記者謝君臨／台北報導〕民進黨立委高嘉瑜遭男友林秉樞施暴，震驚社會。立法院民進黨團副幹事長蔡易餘今於記者會中批評，林是非常惡質可惡的人，竟然用這麼惡劣的行徑對國會議員施暴，縱使他們有怎樣的私人關係，使用暴力絕對錯誤。蔡並透露，自己10年前在選台北市議員時，林有跟他裝熟一下，他敷衍後林就不鳥他了。

民進黨團今舉行輿情回應記者會，針對媒體提問林秉樞相關問題，蔡易餘回應表示，看到高嘉瑜前男友馬文鈺對於林秉樞的指控，可以發現林是一個很厲害的人物，可以這樣買空賣空，去裝熟或去兜售自己有多好的人脈，再藉此換取更大的人脈，不論是在商業、政界或司法界，用攀龍附鳳的方式讓他有這樣的成就。

請繼續往下閱讀...

蔡易餘也稱讚高嘉瑜很有勇氣，不管是林秉樞施暴、拍攝影片，對於之前曾交往女友的狀況，這部分有非告訴乃論罪，高嘉瑜也有具體控告，當然相關案情檢方還在調查中，希望司法程序可以加速進行，辦個水落石出，還給被害者公道，黨團同仁也會給高嘉瑜加油，畢竟她受了很大委屈。

另，林秉樞案的維基百科資料曾被來自公路總局IP的用戶修改。蔡易餘表示，這部分是否由公路總局說清楚，並提及過去這段時間網路上的骯髒行為，很多都用VPN或是私人路由器，透過入侵他人裝置取得假冒IP網址發文，把自己藏匿在假的路由器後面做惡劣攻擊，警政署必須特別重視。

蔡易餘也說，目前路由器登入的儲存時間都太短，未來會要求第三人登入的資料都要保留，針對惡劣的網路攻擊，永遠把IP證據保存，這部分黨團也會正視。

媒體詢問，林秉樞與新潮流較有關係？還稱段宜康是老大。蔡易餘表示，林秉樞就是到處蹭、到處裝熟，然後買空賣空；「我是完全不認識他，我認真找了臉書有沒有跟他互動的紀錄，結果發現我在2010年參選台北市議員時，林秉樞有和我裝熟一下，不過我當時有點敷衍，他就不鳥我了」。

蔡易餘認為，林秉樞應該不是針對民進黨某一個派系或是新潮流，就是一個到處裝熟的人，包括商界、法律界、政治圈都是他麻吉（好友），所以這個人真的是很恐怖。

☆民眾如遇同居關係暴力情形，可撥打113保護專線，或向各地方政府家庭暴力防治中心求助。☆

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法